A Mosonmagyaróvár ebben a kiírásban különösen hazai pályán képes maradandót alkotni. Az előző szezon bronzérmese 10 alkalommal lépett pályára az UFM Arénában és ebből hetet megnyert, csupán az első három helyezett, a Győr, a Fradi és a Debrecen tudott innen két ponttal távozni. Ebben az oroszlánbarlangban próbált csütörtökön helyt állni a Kisvárda Master Good SE a bajnokság 22. fordulójában. Néhány hibától eltekintve nem is kezdtek rosszul a vendégek, nyoma sem volt a Vác elleni hazai pályán mutatott tanácstalan támadójátéknak.

Ugyan a Mosonmagyaróvár szerezte meg a vezetést, előnyét azonban nem tudta növelni, mert a Kisvárdának mindig volt válasza. Különösen Karnik Szabina és Juhász Gréta volt elemében, a két játékos negyedóra alatt három három találatig jutott, sőt előbbi góljával fordítottak is a szabolcsiak. A hazaiak mestere Gyurka János ki is kérte első idejét. A rövid pauzát követően Tóth Gabriella vezetésével újra a hazaiaknál volt az előny és az időközben beálló Szemerey Zsófiában is elakadt pár lövés. Ekkor Bakó Botond is kihasználta elő időkérési lehetőségét, majd lecserélte belső négyesét, érkezett Radojevics Tamara, Dombi Katalin, Siska Pálma és Mészáros-Mihálffy Adrienn. A huszadik perc környékén porszem került a Kisvárda addig olajozottan működő támadógépezetébe, amelyet a hazaiak ki is használtak és négygólos előnyt építettek fel a szünetig.

A második harminc percre egy helyen változtatott kezdősorán a Kisvárda, a bal szélre Mérai Maja helyettAalekszandra Sztamenics érkezett. Frissebben kezdték a játékot a hazaiak percek alatt hárommal megfejelték félidei előnyüket. Bakó Botond nem is várt tovább, harmadszor is letette a zsűriasztalra az időkérést jelző kártyáját. A játék képe azonban ezután sem változott, az első vendégtalálatra hét percet kellett várni. Két perc múlva Hajtai Vanessza alakította ki az addigi legnagyobb különbséget, tíz góllal vezetett a Mosonmagyaróvár.

A játékrész közepén egy súlyos sérülés borzolta a kedélyeket, egy rossz mozdulatot követően Tóth Gabriella a térdéhez kapott, társai ölben vitték le, később mentővel a kórházba szállították. Az eset láthatóan megfogta a hazaiakat, ezt kihasználva zárkózott a Kisvárda. Hatnál közelebb azonban nem tudott férkőzni, mert Mistina Kitty rendre kifogott rajtuk. A hajrá ismét a Mosonmagyaróváré volt, az utolsó percben egy labdaszerzést követően Ana Kojics visszaállította a tíz gólos különbséget, amit már nem hagyott szó nélkül a lelkes mosonmagyaróvári közönség és kiszámolta a Kisvárdát.

Motherson-Mosonmagyaróvár-Kisvárda Master Good SE 36-26 (17-13)

Mosonmagyaróvár, 800 néző. V: Horváth, Marton.

Mosonmagyaróvár: Mistina - Kojics 2, Asanin 6, Pásztor 4, Kovács. 4, Tóth G. 8/1, Hajtai 5. Csere: Szemerey, Soltész (kapusok), Tóth E., Lancz 6/1, Mihály, Milic, Csekő 1. Edző: Gyurka János.

Kisvárda: Mátéfi - Udvardi 2, Karnik 3, Bouti, Dombi L. 1, Juhász 5, Mérai 1. Csere: Leskóczi (kapus), Radojevics 5/4, Siska 2, Dombi K. 1, Mészáros-Mihálffy 3, Sztamenics 3. Edző: Bakó Botond.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2, 7. p.: 5–3. 12, p.: 7–7, 15. p.: 8–9, 20. p.: 12–10, 24. p.: 14-12, 35. p.: 20–13, 41. p.: 25–15, 45. p.: 26–16, 55. p.: 32–24.

Kiállítások: 4, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 4/4.

Mesterszemmel

Gyurka János: - Gratulálok a csapatomnak ahhoz, hogy hatvan percig hittel, alázattal, keményen dolgozva kézilabdázott, aminek ma ez a szép győzelem lett az eredménye. A kiegyensúlyozott első félidő után, a szünetben megbeszéltünk néhány taktikai dolgot, amit a lányok maradéktalanul be is tartottak. Tettünk egy lépést a céljaink elérése felé, és annak is örülök, hogy megháláltuk a szurkolótáborunk kitartását, biztatását. Tóth Gabi sérülését borzasztóan sajnáljuk, hiszen a játéka és a személyisége is meghatározó a csapatunkban.

Bakó Botond: - Húsz-huszonöt percig elfogadhatóan kézilabdáztunk, de az első félidő hajrájában elengedtük a mosonmagyaróvári csapatot. A fordulás után pedig sajnos azt a gyenge teljesítményt nyújtottunk, ami egy ideje már jellemző ránk. Ekkor olyan előnybe került az MKC, ami gyakorlatilag el is döntötte a találkozót. Ez a játék nem elég, sokkal többet kell tennünk, sokkal jobban kell teljesítenünk a hátralévő mérkőzéseken.