Több helyen úgy harangozzák be a labdarúgó NB I. 28. fordulójának csúcsmeccsét mint az „ezüstrangadó”, vagyis a mérkőzés, amin eldőlhet a második hely sorsa. Hozzá kell tenni, a hétvégét követően is hátra lesz öt forduló, s a Kisvárda Master Good még hátrafelé is bőszen tekintgethet. Az viszont biztos, hogy rangadótól függetlenül is ráférne a győzelem az utóbbi nyolc meccséből csak egyet megnyerő szabolcsiakra – nagyot szólna, ha ez a második helyen álló Puskás Akadémia ellen sikerülne.



– Az a legfontosabb, hogy visszatérjünk arra az útra, amin régebben voltunk – ismerte el Erős Gábor, a Kisvárda vezetőedzője. – Az utóbbi három mérkőzésünkön nem nyertünk, el kell kezdenünk újra gyűjtögetni a pontokat, a győzelem természetesen hatalmasat lendítene a csapaton. Óvatosan beszélnék ezüstrangadóról. Tény, az a csapat, amelyik ezt a meccset megnyeri, tesz egy nagy lépést afelé, hogy a dobogó második fokán végezzen, ugyanakkor a mi győzelmünk esetén csak egy pont lenne a különbség. Lélektanilag jelentene sokat, ha idegenben legyőznénk a Puskás Akadémiát.



A felcsútiak sem remekelnek mostanában, hiszen az elmúlt három forduló mindegyikében ikszeltek, legutóbb a Gyirmót vendégeként (1–1).



– Igyekeztünk rendbe hozni a csapatot, mindig kielemezzük a hibákat, most is így tettünk a Mezőkövesd és a Fehérvár elleni mérkőzések kapcsán – mondta el a tréner. – Az utóbbi időben a Puskás Akadémia is változatos eredményeket produkál, nem lehet állítani, hogy kimondottan jó formában lenne, viszont csipegeti a pontokat.



Jó játékosok, szervezett csapat



- Egyébként rendkívül szervezett csapatról beszélünk, jó játékosok alkotják a keretét, elég csak Corbut, Balutát, Kozákot, Szolnokit, vagy a védelemben Nunest, Stronatit és a válogatott Nagy Zsoltot említeni. Nem könnyű nyerni ellenük, de mint említettem, jelenleg ők sem életük formájában vannak. Szeretnénk, hogy a két csapat közül a miénk legyen az, amelyik magára talál és begyűjti a három pontot.



Labdarúgás: NB I.



28. forduló, péntek



DVSC–Gyirmót lapzárta után



Szombat



Újpest–ZTE 15

Paks–MTK 17

Honvéd–Ferencváros 19.30



Vasárnap



Mezőkövesd–Fehérvár 14.30

Puskás Akadémia–Kisvárda 17