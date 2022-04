Sikeres hétközi mérkőzéseken vannak túl megyebeli NB III.-as csapataink, a Sényő hazai pályán gyűrte le a Füzesgyarmatot (2–1), míg a Kisvárda második számú együttese a Várkerti Stadionban magabiztosan múlta felül az Egert (5–1).



– A korán rúgott gólunk nagyban befolyásolta a mérkőzést, mert megnyugtatta a csapatot. Utána is megvoltak a lehetőségeink, nem sokkal később jött a kiállítás és a tizenegyes, amely véleményem szerint el is döntötte a mérkőzést – kezdte értékelését Kocsis János, a Kisvárda II. edzője. – Ami utána történt, az kissé árnyékot vet a győzelmünkre, mert mezőnyben nem nyújtottunk olyan teljesítményt, amely elvárható lett volna. Rengeteg volt a pontatlanság, a technikai hiba, nem tudtunk olyan magabiztossággal labdát birtokolni, amely elvárható lett volna emberelőnyben. Ettől függetlenül a második félidőben megrúgtuk a harmadik gólunkat, amellyel végleg lezártuk a találkozót. A végén a fiatalok is bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, Ténai Dávid személyében egy 17 éves játékos mutatkozhatott be a felnőttek között. Az öt rúgott gól nagyon szép teljesítmény, de a kilencven perc megmutatott sok olyan hiányosságot, amelyeket ki kell javítanunk.



Sok pihenő azonban nem jut a kisvárdai focistáknak, vasárnap Tiszaújvárosban folytatják a sorozatot. A hazaiak nincsenek jó formában, legutóbbi négy mérkőzésükön mindössze egy pontot szereztek. Ettől függetlenül Kocsis János óvatosan fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban.



– Nevezhetjük rangadónak is, hiszen a Tiszaújváros egy ponttal lemaradva, közvetlenül mögöttünk foglal helyet a tabellán. Igaz ugyan, hogy az utóbbi időben nem úgy jöttek az eredményeik, ahogy szerették volna, előtte viszont voltak jó sorozataik, nem véletlenül állnak a hatodik helyen. Bizonyára szeretnének javítani, mi pedig meg akarjuk lovagolni azt az önbizalmat, amelyet szereztünk az utóbbi időben. Bízom benne, hogy sikerül érvényesíteni az akaratunkat, ha ez így lesz, akkor meglesz az esélyünk a győzelemre – fogalmazott Kocsis János.



Begyűjtenék a három pontot



Szintén sikerrel vette a hétközi akadályt a Sényő.



– Nehéz mérkőzésre készültünk, mert a Füzesgyarmat ellen még soha nem sikerült győznünk, de bíztunk abban, hogy ez a rossz sorozat megszakad. Az első félidőben mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, amelyekből mi is és ellenfelünk is egyet értékesített. Ezután inkább mezőnyben folyt a játék – tekintett vissza Imrő László, a sényői edződuó egyik tagja. – Fordulás után aztán úgy gondolom, hogy megérdemelten szereztük meg a három pontot, hiszen a gólunkat követően több lehetőséget is kidolgoztunk. Ellenfelünk nem nagyon erőltette a párharcokat, ha erre sor került, akkor legtöbbször a földön maradtak, ebben partner volt a játékvezető, így nem alakult ki folyamatos játék. A ki nem használt lehetőségeink miatt a vége izgalmasra és paprikásra sikeredett – mondta Imrő László.



A Sényő vasárnap Salgótarján vendége lesz. – Egy héten belül ez lesz a harmadik mérkőzésünk, az első kettőt sikerrel vettük. A csapat most lendületben van, ezt ki kell használnunk és meg kell szereznünk zsinórban a harmadik győzelmünket is. A tabella alapján ez egy papírforma mérkőzésnek tűnik. Ez azonban nem téveszt meg minket, mert ez a Salgótarján már nem az a csapat, amelyikkel ősszel játszottunk. Nehéz mérkőzésre számítunk, de ha a szerdai játékunkat és hozzáállásunkat hozzuk, akkor begyűjthetjük a három pontot – latolgatta az esélyeket a sényői páros másik tagja, Fiumei Viktor.



Labdarúgás: NB III.



Keleti csoport, 31. forduló, 17.



Sényő Carnifex FC–Salgótarján, Sényő. Tiszaújváros–Kisvárda II., Tiszaújváros.



További mérkőzések: Békéscsaba II.–Jászberény, Újpest II.–Törökszentmiklós, DVSC II.–Hidasnémeti, Hajdúszoboszló–BKV Előre, Füzesgyarmat–Eger, Kazincbarcika–DEAC, Tiszafüred–Putnok, Tállya–DVTK II.