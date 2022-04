Nem túlzás azt állítani, magyar sporttörténelmi bravúrt ért el a Sopron Basket azzal, hogy megnyerte a női kosárlabda Euroligát. Korábban 12 magyar klubcsapat ért fel valamelyik sportág európai csúcsára, ám kosárlabdában még soha nem láttunk ilyen bravúrt.

A soproni női kosarasok a sorozat isztambuli négyes döntőjét a spanyol Salamanca ellen indították, végig vezetve 74–69-re győztek, majd a fináléban a házigazda Fenerbahcét is alaposan meglepték. A 12–0-s kezdés már előrevetítette a sikert és Gáspár Dávid (aki Nyíregyházán is volt profi játékos) csapata később sem roppant össze a tét és a 9 500 szurkoló okozta nyomás alatt, 60–55-re diadalmaskodott.

Sitku Zsuzsanna

Forrás: Sitku Zsuzsanna archívuma



A Sopron Basket tehát minden dicséretet megérdemel, ám jelen cikkünkben nemcsak emiatt írunk az együttesről, hanem azért is, mert a gárdának Sitku Zsuzsanna személyében nyíregyházi játékosa is van. A 18 éves, többszörös utánpótlás-válogatott sportoló tizenegy éves koráig élt és kosárlabdázott Nyíregyházán, utána Székesfehérvárra költözött, később három évig a Vasas játékosa volt, másfél évig Franciaországban pattogtatott. Egy éve Sopronba került, ahol előbb a B csoportban szerepelt, ebben az idényben pedig már az első csapat tagja lett.

Zsuzsi az élvonalban 16 alapszakaszmeccsen kapott lehetőséget, 13.3 percet átlagolt, és már az Euroligában is bemutatkozott, a Galatasaray ellen pontot is szerzett.

Hittek a végső sikerben

De térjünk vissza a négyes döntőre! A nyíregyházi Euroliga-győztes azt mondta, a finálé hétvégéjén óriási felhajtás volt a csarnok körül, érződött, hogy nem akármilyen eseményre érkezett a csapat, ám végig hittek magukban, hogy boríthatják a papírformát.

– Nem mi voltunk az esélyesek, viszont a final four előtt Török Zoltán ügyvezető beszélgetett a csapattal, elmondta, hogy hisz bennünk, biztatott, meg tudjuk nyerni a döntőt – mondta el lapunknak Sitku Zsuzsanna. – Ez löketet adott, mindenki megértette, hogyha ennyire sokan bíznak bennünk, nekünk is hinnünk kell magunkban. Mindenki extázisban várta mindkét mérkőzést, meg akartuk mutatni, hogy nem véletlen kerültünk ide, van esélyünk. Ami a játékot illeti, rendkívül összeszedettek voltunk, mindent pontosan ugyanúgy hajtottuk végre, ahogy elvárták tőlünk.

– Ez volt az első Euroliga-szezonom és az első négyes döntőm, amin részt vettem, nem csoda, hogy izgultam, arról nem is beszélve, hogy női meccsen még nem is hallottam ennyi nézőről – árulta el a fiatal játékos. – Mindenkiben volt valamennyire izgalom, de jól el tudtuk nyomni. A rutinosabb játékosok teljes fókuszban voltak, egyáltalán nem éreztem, hogy akár csak egy dobás közben megremegne a kezük. Képesek voltak mindent félretenni és csak arra koncentrálni, hogy ezt megnyerjék.

A legmagasabb szinten is jegyzett külföldi és magyar válogatott játékosok mellett a négyes döntőn még nem a fiatal tehetség volt a főszereplő, ám olyan tapasztalatokkal gazdagodott, amiket felhasználva később – már érett játékosként – még többet tehet a sikerekért.

Egy év alatt is sokat fejlődött

– A szezon elején úgy gondoltam, hogy jól helytállok majd, volt önbizalmam amiatt, mert idáig jutottam, de rá kellett jönnöm, természetesen messze vagyok még attól, hogy kész játékos legyek. Most már érzem, egy szezon alatt is sokat fejlődtem. Nem hittem volna, hogy a rutinosabb játékosok tényleg ennyire odafigyelnek a fiatalokra, mindenben segítőkészek, ők is nevelik a jövő generációját. A következő szezonokban még fiatal, U20-as játékosként is meg akarom mutatni, hogy sokat tanultam – tette hozzá Sitku Zsuzsanna.

A magyar női kosárlabdázás nyíregyházi származású ígérete adott esetben hazai bajnoki címmel is gazdagodhat, a Sopron ugyanis bent van a NB I. jelenleg is futó döntőjében.

Borítókép: A Sopron Basket Isztambulban ért fel Európa csúcsára | Fotó: FIBA EUroleague