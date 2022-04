A Sóstó környékén autózóknak vagy buszozóknak ismét gyakorta feltűnik az út szélén gyalogló fiatalember, akit kerékpárral kísérnek. Igen, ők Helebrandt Máté, a Nyíregyházi Sportcentrum háromszoros olimpikon gyaloglója és mestere, Pokrovenszki József. Máté idén négy héten át a portugáliai edzőtáborban készült, most pedig itthon.





Edzések itt és ott



– Nagyon hasznos volt a portugáliai edzőtáborozás, amit az eredmények is bizonyítanak – kezdte helyzetjelentését Helebrandt Máté. – Négy hét volt, sajnos egy sérülés miatt végül már nem utaztunk ki ismét. Albufeirában ideális körülmények között, az itthonihoz képest remek időben készülhettem. Ami nagy előnye az edzőtáborozásoknak, az az, hogy csak a tréningekre kellett összpontosítani. Télen elengedhetetlen az időjárás miatt a kellemesebb klímájú edzőtáborozás. Most itthon edzek, persze ennek is van előnye, hiszen nem vagyok egyedül, itt a család, az ismerősök. Igyekszünk a leghatékonyabban kihasználni a lehetőségeket.

– Megszokott a program, naponta kétszer van edzés, hetente 140-150 kilométer a penzum, kiegészítve gyógytornával és kondizással. Még érzem a lábaimban a két héttel ezelőtti bajnokságot, nem olyan frissek, de ez természetes.

Máté az idén már két bajnokságon is elindult, mindkettőt megnyerte. Az elsőt hazai környezetben, fedett pályán ötezer méteren az Atlétikai Centrumban. Két hete Békéscsabán a 20 kilométeren is az élen végzett. Hamarosan jön az új távon, a 35 kilométeren az első bajnokság, nyáron pedig a müncheni Európa-bajnokság.





Teljesíteni a szintidőt



– Eddig minden remekül alakul, hiszen fedett pályán beállítottam az egyéni csúcsomat, 20 kilométeren pedig meg is döntöttem azt. Április 23-án Gyügyön jön a 35 kilométeres bajnokság, amelyen természetesen szeretném megszerezni a bajnoki címet. Az Európa-bajnokságra megvan a szintidő, 2 óra 35 perc 30 másodperc. A bajnokságon szeretném teljesíteni, igaz, nemcsak így lehet kijutni Münchenbe, hanem a világranglistapontok alapján is. Idén lesznek még egyéb versenyeim is, de most a 35 kilométeres bajnokság a legfontosabb, utána pedig az Európa-bajnokság – így Máté.



