Két hét szünet után folytatódnak a küzdelmek a sportág harmadik vonalában. Hétvégén azonban még csak férficsapataink lépnek pályára, a hölgyek jövő héten folytatják a sorozatot. Mind az öt gárdánk szombaton küzd meg a bajnoki pontokért, nem is akármilyen összecsapásokon, két megyei rangadó is fűszerezi a forduló programját. A Fehérgyarmat a Kisvárdát látja vendégül. A vendégek nem titkolt célja a harmadik hely megkaparintása, így az utolsó négy fordulóban nem nagyon hibázhatnak. – Ezúttal is lesznek hiányzóink, ettől függetlenül nyerni szeretnénk, mert szeretnénk fellépni a dobogóra. Kemény mérkőzésre számítok, hiszen a hazaiak a biztos bennmaradásért harcolnak – fogalmazott Türk Ferenc, a Kisvárda trénere.

Teher nélkül játszhatnak

A találkozóval kapcsolatban Varga László, a Fehérgyarmat edzője úgy vélekedett, hogy egy megyei rangadó mindig különös jelentőséggel bír. Ilyenkor nem számít, hogy ki, hányadik helyen áll a tabellán, mindkét gárda a lehető legjobbját próbálja nyújtani. A vendégeket tartja esélyesnek, de bízik csapatában és képesnek tartja őket a győzelem megszerzésére.

A másik megyei rangadót Újfehértón rendezik, ahol a „házigazda” Kállósemjén a Tiszavasvárit fogadja. Az újonc Semjénnek már csak matematikai esélye van a bennmaradásra, ehhez az összes hátralévő mérkőzését meg kellene nyernie úgy, hogy közben a riválisai már nem szereznek pontot. Így teher nélkül léphetnek már pályára. Erre hívta fel a figyelmet Hadas Sándor, a Tiszavasvári mestere, aki azt is elmondta, hogy ettől függetlenül bízik a két pont megszerzésében. A hazaiak mestere, Bécsi János abban bízik, hogy sikerül jó mérkőzést játszaniuk.

A feljutásra pályázó Nyírbátor Berettyóújfaluba látogat, a találkozóval kapcsolatban Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője nem köntörfalazott, csak a győzelmet tartja elfogadható eredménynek.