Kicsit izgatottan készült húsvét előtt a NyíKSE NB II.-es gárdája a rájátszás soron következő mérkőzésére. Az a Szolnok érkezett, amely sokszor okozott már meglepetést, hiszen a DEAC és a Békéscsaba csapatát is elcsípték már egyszer-egyszer.

A mérkőzés első negyedét a sok kihagyott tiszta helyzet jellemezte a hazai csapatnál. Asztalos és Földesi is sokat hibázott. A negyed közepéig meccsben is voltak a szolnokiak, de utána Gáspár akcióba lépett, egymás után két duplát is elsüllyesztett, majd Zajácz öt pontja következett, így máris kétszer annyi pontja volt a hazaiaknak, mint ellenfelüknek.

A fiatalok éltek a lehetőséggel

A második etap nehezen indult a hazaiaknak. Csökkent a különbség, és Kovács Tibor vezetőedző a 4. percben időt kért. Innentől újra helyreállt a rend a pályán, és Gáspár látványos zsákolása és betörési passzai lázba hozták a közönséget is, és a csapat is újra erőre kapott. A félidőben 44–25-ös hazai vezetést mutatott az eredményjelző.

A második félidőben beindult a NyíKSE-gőzhenger, így a harmadik felvonás végére 30 pont lett a különbség.

Az utolsó negyedben a fiatalok kaptak főszerepet. Skorcov és Bolden meg is hálálta, hiszen kitűnően védekeztek, lepattanókat és fontos pontokat szereztek. A kezdők tudtak pihenni, de a pályán lévők növelték a csapat előnyét, így a vége kiütés lett.

A NyíKSE május 6-án hazai pályán folytatja a rájátszást, akkor legnagyobb riválisukat, a Békéscsabát fogadják majd a Bánki csarnokában.



Borítókép: Savicék (labdával) nem adtak esélyt a vendégeknek | Fotó: egyesület





Kosárlabda: NB II.

Sunshine-NyíKSE–Szolnoki Olaj II.

90–53 (26–13, 18–12, 23–12, 23–16)

NyíKSE: Gáspár 19, Tóth 4, Földesi 2, Asztalos 18, Savic. Csere: Bíró 6/3, Vida 7/3, Zajácz 17/3, Skorcov 15, Bolden 2. Vezetőedző: Kovács Tibor.