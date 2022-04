Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE játékosainak egy része betegségen átesve, pár edzéssel a háta mögött lépett pályára március végén a Szombathely elleni találkozón. Ez rá is nyomta bélyegét a teljesítményükre, nagyot harcolva azért döntetlenre mentették a találkozót.

Nagy kérdés volt, hogy a szombati, budaörsi mérkőzésre mennyire nyerik vissza erőnlétüket, formájukat. A találkozón hamar választ is kaptunk, a Kisvárda a mérkőzést végig kontrollálva, magabiztos győzelmet aratott (29–34), így továbbra is jó pozícióból várja a folytatást.

Irányították a mérkőzést

– Azt kaptuk a mérkőzéstől, amit vártunk. Az első félidőben egyetlen dolog miatt lehet hiányérzetem, a megszerzett labdákat néha túl könnyen veszítettük el, ezzel visszaadtuk a lehetőséget a hazaiak kezébe. Ezekben a szituációkban higgadtabban, rutinosabban kellett volna megtartanunk a labdákat – kezdte értékelését Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

– Ettől függetlenül egyértelműen a mi akaratunk érvényesült, mi irányítottuk a mérkőzést. Jól reagáltak a lányok a hazaiak taktikai változtatásaira, de ezekre számítottunk is. Készültünk az átlövőjátékukra, a hét a hat elleni támadójátékukra, de tudtuk azt is, ha eredményesen törjük fel a hatosfalukat, akkor nyitott védekezésre váltanak, de erre is fel készültünk.

Elégedettek lehetnek

A legfontosabb az volt, hogy nagyon jó százalékkal értékesítettük a helyzeteinket, hiszen a Budaörs akkor tudott mérkőzést nyerni, ha az egyik kapusuk extra teljesítményt nyújtott. Betegségből felépülő játékosaink is jól tértek vissza, fontos feladatokat oldottak meg, sokat kellett azonban rotálnom, mert erővel még nem bírták annyira. A végére a három legfiatalabb játékosunkat is pályára küldhettem, akik meghálálták a bizalmat. Akármilyen oldalról is nézzük, elégedettek lehetünk a mérkőzéssel – zárta Bakó Botond.



A Kisvárda legeredményesebb játékosa hét találattal Bouti Fruzsina volt, az irányító így látta a találkozót.



– Örülök a győzelemnek, azt gondolom, hogy kézben tartottuk a mérkőzést. Voltak periódusok, amelyekben visszazárkózott a Budaörs, ettől függetlenül amire készültünk, azt egész jól megvalósítottuk. A huszonkilenc kapott gól egy kicsit sok, de harmincnégy lőtt az önmagáért beszél – fogalmazott Bouti Fruzsina a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.



A Kisvárda pénteken hazai pályán a Vác ellen folytatja a sorozatot.



Kézilabda: NB I., női

További eredmények: Mosonmagyaróvár–Vasas 35–26 (21–9), Szombathely–Fehérvár 30–28 (14–16), Győr–Vác 37–27 (18–17), MTK–Dunaújváros 32–30 (19–15).



A bajnokság állása

1. Győr 22 22 – – 755–463 44

2. FTC 18 17 – 1 567–402 34

3. Debrecen 20 16 – 4 581–491 32

4. Vác 19 12 – 7 594–557 24

5. M.óvár 20 11 1 8 628–586 23

6. Siófok 19 11 – 8 584–575 22

7. Kisvárda 20 9 2 9 518–537 20

8. MTK 21 7 4 10 555–603 18

9. Dunaújváros 20 8 – 12 553–598 16

10. Fehérvár 20 6 2 12 507–557 14

11. Budaörs 20 5 2 13 524–623 12

12. Érd 21 4 – 17 529–647 8

13. Szombathely 20 3 1 16 517–641 7

14. Vasas 20 3 – 17 535–667 6