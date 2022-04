Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 23. forduló

Újfehértó–Ibrány 0–2 (0–0)

Téglás, 150 néző, v.: Takács.

Újfehértó: Dukát – Kecskeméti (Csáki), Petics, Csizmarik (Torma), Barta, Veres (Seres), Hudák, Zámbó, Pallai, Daróczi, Szilágyi (Kertész). Edző: Piskóti Zsolt.

Ibrány: Tóth – Buka, Mészáros, Makai (Gergely), Lakatos, Nagy, Szőlősi, Csáki, Pápa (Jeddi), Kállai, Zubora. Edző: Kiss Tamás.

Gól: Buka, Nagy. Kiállítva: Petics (94.). Ifi: 6–0.

Piskóti Zsolt: – Felesleges bármit mondanom... Gratulálok az Ibránynak!

Kiss Tamás: – Két ellentétes félidőt láthattak a szurkolók. Az elsőben az Újfehértó nagyon jól futballozott és több helyzetet is kialakított, amivel a mérkőzést is eldönthette volna a maga javára. Ekkor a szívünk a helyén volt és a szerencse is mellénk állt. A második játékrészben mi domináltunk, sok helyzetet alakítottunk ki, ezekből kettőt értékesíteni is tudtunk, ezért gratulálok a srácoknak!

Nagyhalász–Mándok 0–2 (0–0)

Nagyhalász, 200 néző, v.: Belicza.

Nagyhalász: Kőrösi – Varga, Tóth, Kató, Korsoveczki, Kölcsi, Nagy, Simon (Babják), Károlyi, Mátrai (Mészáros), Oláh. Edző: Nagy Lajos.

Mándok: Lőrincz – Maroda, Ari, Törtei, Lusánszki, Haller (Szlocski), Baglyos, Krajnyák (Gyüre), Bugyi (Szücs), Illés, Nagy. Technikai vezető: Dancs Attila.

Gól: Bugyi, Szlocski. Kiállítva: Baglyos (72.).

Nagy Lajos: – Úgy gondolom, több volt ebben a meccsben, hiszen a második félidőben végig egykapuztunk. A vendégek első góljánál nagyot hibázott a spori, hiszen kapusunkat egyszerűen lefogták a szögletnél. Egyből eszembe jutott, hogy a Trollfoci szerint idén 10 éves a SZLAMB...

Dancs Attila: – A heti edzésmunka tükröződött a mérkőzésen. A megfelelő hozzáállás és a munka, amit beleraktak a fiúk, dicsértet érdemel. Ha ezt nézzük, akkor megérdemelten nyertünk. További sok sikert a Nagyhalásznak, köszönjük a pörköltet!