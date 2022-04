A házigazda MEAFC asztalitenisz szakosztálya nem kevesebb, mint 105, megyénken kívül az ország távolabbi részéből és Szlovákiából is érkezett játékos nevezését fogadta el. A II. és III. osztályban és a női és ifjúsági kategóriában érdekelt sportolók 12 asztalon mérték össze tudásukat. A megmérettetésen A NAC Nyíregyháza versenyzője, Tarsoly Zsófia mellett, apagyi és nyírbátori játékosok is asztalhoz álltak.

Az NB III.-as kategóriában Király Ferenc képviseltette magát, aki nehéz csoportba került ugyan, de hajszálon múlott a továbbjutása. Az NB I.-es és NB II.-es kategóriában a Fodor testvérek (István és Géza) párosban, szép játékkal a harmadik helyen végeztek és csak egy döntőszettes meccs választotta el őket a finálétól, míg Tarsoly Zsófia az egri Nagy Balázzsal az oldalán szintén bronzérmet nyert.

Egyéniben Géza és István is a négy közé jutásért búcsúzott, a nyírbátori különítménynek a nyolcaddöntő jelentette a végállomást. A nap legnagyobb meglepetését Máté Dávid okozta, aki az ifi kategóriában a 2. helyen végzett, majd az NB I.- és NB II.-es kategóriában a csoportját megnyerve jutott a nyolcaddöntőbe, ahol Fodor Géza állta útját, de egész nap remek teljesítményt nyújtva a nagyok bajszát is nem egyszer megrángatta, bizonyította, hogy 16 évesen is fel tudja venni a versenyt NB I.-es játékosokkal.