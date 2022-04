A hétvégén Gödöllő és a budapesti Ormai László Asztalitenisz Csarnok adott otthont az országos ifjúsági és serdülőbajnokságnak. A megméretésen megyénket a Nyírbátori ASE és a NAC Nyíregyháza versenyzői képviselték.





A dobogó tetejére állhattak



Az ifjúsági fiúknál egyéniben négy nyírbátori játékos is asztalhoz állt, Baracsi Elek, Baracsi Máté és Macos Nikola nem jutott a főtáblára. Máté Dávidnak viszont sikerült a legjobbak közé verekednie magát, ott azonban nem volt szerencséje a sorsolással, az első fordulóban attól az Ócsai Mátétól kapott ki, aki végül a döntőig menetelt. Párosban Baracsi Elek Máté Dáviddal az oldalán a főtáblán búcsúzott, a Macos Nikola, Német Árpád duó a verseny szintén ezen szakaszában ugyan az első játszmáját megnyerte, de végül szintén vereséget szenvedett, így ők is befejezték a tornát. Ami a hölgyeket illeti, egyéniben a NAC Nyíregyháza asztaliteniszezője, az ötödik helyen rangsorolt Laskai Írisz Balogh Ágnes Kira ellen búcsúzott, csapattársát, Pad Franciskát két megnyert mérkőzés után a döntőig jutó statisztikás Dohoczki Nóra állította meg. Egyéniben Tölgyes Dorottya szereplését sem kísérte szerencse, a harmadikként kiemelt nyírbátori versenyző Polonyi Nórától kapott ki a főtábla első mérkőzésén. Vegyes párosban Laskai Írisz a miskolci Krebs Leventével nevezett, alkalmi párosuk a későbbi ezüstérmes Volentics Anna, Szántosi Dávid duótól szenvedett vereséget, Pad Franciska Szabó Ákossal az oldalán szintén a legjobb négy közé jutásért játszhatott és esett ki. Ebben a versenyszámban végig magabiztos játékkal Tölgyes Dorottya a nyírbogdányi felmenőkkel rendelkező KSI-s Huzsvár Erikkel szerezte meg a bajnoki címet. Női párosban Pad Franciska a statisztikás Kemecsei Lillával a negyeddöntőben búcsúzott. A Laskai Írisz, Volentics Anna duó az elődöntőben a NAC Nyíregyházát csapatban erősítő Adamik Csenge és Balogh Ágnes Kira alkotta párossal találkozott, utóbbi alakulat jutott tovább, a játékosok végül a döntőben is diadalmaskodtak. Előbbiek a bronzéremmel vigasztalódtak.





Egyéniben nehéz ágra kerültek



– Egyéniben a sorsolás szeszélye folytán nehéz ágra kerültek versenyzőim, egy ágon szerepelt az első kiemelt Molnár Kendra, a harmadikként rangsorolt Tölgyes Dorottya és az ötödik kiemelt Laskai Írisz, valamint Balogh Ágnes Kira. Így már a nyolc közé jutásért is komoly csatákat vívtak a lányok. Ennek fényében különösen értékelendő Pad Franciska teljesítménye, aki erős selejtezőcsoportjában minden mérkőzését megnyerte, főtáblán megverte csapattársát, Adamik Csengét, aztán Dohoczki Nórától úgy kapott ki, hogy az első két szettet megnyerte. Pad Franciska vegyes párosban is kitett magáért, remek párt alkotott a balkezes Szabó Ákossal, aki megnyerte a serdülő vegyes párost, és a párosban is bronzérmet nyert.





Össze kell újra szokniuk



– Alkalmi alakulatuk a négy közé jutásért kapott ki. Laskai Írisz szerdán éjszaka érkezett haza Csehországból, a hosszú utazás rányomta bélyegét a teljesítményére. Párosban Volentics Annával több mint egy éve nem játszottak együtt, össze kell ismét szokniuk, hiszen együtt indulnak az Európa-bajnokságon – értékelt Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője.

A gyakorlásra a közeljövőben lesz is lehetőségük, hiszen jövő kedden, szerdán és csütörtökön Lindner Ádám szövetségi kapitány vezetésével Nyírbátorban lesz az ifjúsági válogatott összetartása.

Borítókép: Tölgyes Dorottya vegyes párosban bajnoki címet szerzett | Fotó: asztaliteniszezz.hu