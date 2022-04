Az egyre szebb sorozatot építő Sényő-Carnifex FC jó előjelekkel várhatta a DVTK II. elleni NB III.-as bajnokit és gyorsan tett azért, hogy ismét szépen zárja a hetet. A Fiumei Viktor, Imrő László edzőpáros irányította együttes Toldi András és Kapacina Kevin egy-egy találatával 2–0-ra győzött idegenben, így már öt meccse veretlen és négymérkőzéses győzelmi szériában van.

Nem adta fel a DIósgyőr

– Nagyon szimpatikus és jól futballozó második csapatot sikerült legyőznünk – értékelt Fiumei Viktor. – El kell ismerni, hogy az elején a gyors kiállítás (a 16. percben – a szerk.) a mi malmunkra hajtotta a vizet. Nem sokkal ezután meg is szereztük a vezető találatot. A Diósgyőr játékrendszer-váltással és több futással megpróbálta eltüntetni az emberhátrányát, ami a mérkőzés egyes periódusaiban sikerült is, voltak lehetőségei a hazaiaknak, viszont nekünk is megvolt az esélyünk arra, hogy a félidő végéig növeljük az előnyünket. A szünetben azt kértük, hogy ne kapjunk gólt, mert lélektanilag nagyot lendíthet az ellenfelünkön. Nem kaptunk, ellenben mi szereztünk a játékrész elején, onnantól már csak le kellett hozni a mérkőzést. További sok sikert kívánok a diósgyőri csapatnak!

A Kisvárda II. súlyos vereség után fogadta a negyedik helyen álló Hajdúszoboszlót. A gólszerzés ugyan ezúttal sem jött össze, de a szabolcsiak nem követtek el olyan súlyos hibákat, mint az előző fordulóban, így 0–0-t játszottak.

– NB III.-as szinten jónak mondható mérkőzés alakult ki, ehhez szükség volt a vendégcsapatra is, hiszen nem csak védekezni jött, hanem három pontot akart szerezni – fogalmazott Kocsis János, a várdaiak edzője.

Rossz döntéseket hoztak

– A mérkőzés elejét befolyásolta az időjárás, az orkán­erejű szél őket segítette – folytatta a tréner.

– Akkor is volt lehetőségünk, később pedig mezőnyben föléjük nőttünk. Az első félidőben mindkét kapu előtt volt egy-egy nagyobb helyzet, a másodikban talán nekünk volt több, de nekik is volt még. A látottakkal és a csapat játékával elégedett lehetek, ami inkább bosszantó, hogy rengeteg szituációban rossz döntéseket hoztunk, emiatt nem szereztünk gólt, így lemaradtunk a három pontról. A szezonban először fordul elő, hogy a Sényő (6.) előrébb áll a tabellán, mint a Kisvárda (7.).