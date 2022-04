Még három forduló van hátra az élvonalbeli futsalbajnokság rájátszásából. Az alsóházban érdekelt Nyírgyulaj legutóbb értékes győzelmet aratott Kecskeméten. Hétfőn a csoport élén álló Aramis vendége lesz a Csoma Alpár irányította nyírségi együttes.

Szöcs Lászlóék ezt az akadályt is szeretnék sikerrel venni

Forrás: KM/Archív



A Nyírgyulaj egy újabb győzelemmel bebiztosítaná helyét az élvonalban, ám a vereség esetén is hasonló lenne a helyzet, amennyiben a TFSE nem nyer.

Természetesen mindezektől függetlenül a három pontért utaznak a mieink, hiszen van mit törleszteni, mert az alapszakaszban mindkétszer az Aramis nyert.

Az ellenfél kupázott

– A kecskeméti siker igen jól jött, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a szerencse is velünk volt. A kecskemétiek sok helyzetet elhibáztak. Persze mondtam a srácoknak, hogy korábban mi is voltunk pechesek, most velünk volt Fortuna. Lehet számolgatni, hogy mi lesz, ha ez lesz az eredmény, és mi lesz, ha más. Ezzel nem foglalkozunk, mindent megteszünk majd azért, hogy sikeresen szerepeljünk. Sérültünk nincs, mindenkire számíthatunk majd – így Csoma Alpár.



Az Aramis az elmúlt héten a Magyar Kupában is szerepelt, a Haladás vendégeként döntetlennel zárt (1–1).

Futsal: férfi NB I.

Alsóházi rájátszás, 6. forduló, hétfő

Aramis–Nyírgyulaj 19.05

TFSE–Kistarcsa 20.30

Az Alsóház állása

1. Aramis 4 3 – 1 20-17 13

2. Kecskemét 4 2 – 2 13-9 12

3. Nyírgyulaj 4 3 1 - 32-14 12

4. TFSE 4 1 1 2 11-16 5

5. Kistarcsa 4 – – 4 12-32 0