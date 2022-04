Mint arról korábban beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE öt távozója mellett jelenlegi keretéből tizenketten maradnak a következő idényre. A megüresedett helyekre a klub hosszas tárgyalásokat követően öt játékossal egyezett meg a 2022/2023-as szezonra. Kapusposztra az irányító Tamara Radojevics testvére, a szintén szerb válogatott Kristina Graovác érkezik. A Kiki becenévre hallgató játékos hazájában több együttesben is megfordult, majd a török Ardesen gárdájában folytatta pályafutását, onnan a Muratpasa Belediyesi alakulatához igazolt, jelenleg a német Bayer Leverkusent erősíti. Hazája felnőtt válogatottjában a 2019-es japán világbajnokságon mutatkozott be. Török klubcsapataival pedig az EHF-kupában és a Challenge Kupában is pályára lépett.

Ellenünk is bizonyított

Az elmúlt két szezont szinte csere nélkül végigjátszó Udvardi Laura a következő pontvadászattól poszttársat kap. Jobb szélre Siófokról kölcsönbe érkezik Kadlicsek Zea. A fiatal, saját nevelésű jobbszélső a felnőttkerettel kezdte meg a nyári felkészülést, amelynek végeztével a szakmai stáb a szezonra kölcsönadta a Szombathelynek, majd élve opciós jogával február végén visszarendelte saját kötelékébe. A 20 éves játékos azóta a Balaton-partiak NB II.-es gárdáját erősíti.

Mint az ismert, a Dombi lányok távozásával megüresedett a beállóposzt, azonban az időnként lehetőséghez jutó saját nevelésű Makkai Kitti nem marad egyedül. A várdaiak két játékost igazoltak a posztra. A junior válogatott Sápi Gréta a debreceni klub akadémiáján nevelkedett, és az előző szezonban Köstner Vilmos négy mérkőzésen is bizalmat szavazott neki a felnőtt együttesben. A 19 éves beálló jelenleg az NB I./B-s Hajdúnánás játékosa. Másik érkező beálló a szlovák válogatott Nikoleta Trunková. A 187 cm-es játékos 10 évesen Trencsénben ismerkedett meg a sportág alapjaival, később az ŠKP Bratislava gárdájában is játszott, jelenleg a legjobb szlovák csapat, a Iuventa Michalovce gárdáját erősíti, mellyel rendszeres szereplője az európai kupaküzdelmeknek. Képességeiről már a magyar válogatott ellen is többször tanúbizonyságot tett, például tavaly decemberben a spanyolországi világbajnokság csoportkörének első fordulójában hétszer volt eredményes nemzeti válogatottunk ellen. Ezt megelőzően az októberi Európa-bajnoki selejtezőn nyolc gólig jutott ellenünk. Rajta kívül még egy szlovák válogatott folytatja Kisvárdán a pályafutását, Simona Szarková is őket erősíti a következő pontvadászatban.

Norvégiában is megfordult

A 30 éves balátlövő pályafutását hazájában kezdte a Slovan Duslo Sala csapatában. 2018-ban szerződtette a norvég élvonalban szereplő Storhamar, Norvégiában egy fél idényt töltött, majd távozott a klubtól. Ezt követően Magyarországra, a Mosonmagyar­óvár csapatához szerződött. Hamar az egyik meghatározó játékosává vált csapatának, és megalkuvást nem tűrő játékával a szurkolók szeretetét is kivívta magának. Az MKC-ban 127 találattal zárta a szezont, akciógólok tekintetében pedig az élvonal egyik legeredményesebb játékosa volt. Az aktuális szezonban a Siófok színeiben játszik.