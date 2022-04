Ezt szerették volna! Mármint, hogy győzelemmel kezdődjön a női röplabda Extraliga ötödik helyéért kiírt párviadal. A Fatum-Nyíregyháza nem mondott csütörtököt a Continental Arénában, és az Újpest ellen szettvesztés nélkül indította a három győzelemig tartó sorozatot.

Könnyen nyerték az elsőt

– Igazából elégedett vagyok – kezdte visszapillantását a csütörtöki találkozóra Szasa Nedeljkovics, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – Azt a fajta játékot vártam, amit a második szettben mutattunk. Őszintén szólva túl könnyen nyertük meg az első szettet. Motiváltak voltak a játékosok, fel voltak töltve adrenalinnal, azt lehetett látni az első pillanattól. Semmi kérdőjel nem volt az első játszmában.

– Az igazi röplabda a másodikban volt, amikor az Újpest két cserével teljesen felfrissítette a játékát. Kicsit belenyúltak a szettbe, sőt azokban a pillanatokban pedig úgy tűnt, hogy a meccsbe is. Megléptek 15:12-re, sőt 20:19 is volt a javukra. Fej fej mellett mentünk a játszma végéig, az utolsó két ponttal sikerült megtörni a játékukat. Akkor még nem tűnt úgy, hogy az lesz a meccs vége, ami lett. Aztán nagyon biztos játékkal, kemény és pontos nyitásokkal, mezőnymunkával és hatékony visszatámadásokkal nyertünk. Amit terveztünk, azt sikerült végigcsinálni, extra motiválással sikerült nyernünk. Ezt bizonyára a szurkolók is észrevették, és ők is hozzátették a pluszt.

Nehéznek ígérkezik

Az előny tehát megvan, vasárnap Újpesten folytatják a felek. Akik az első találkozón feltérképezhették a másikat.

– Nagyon nehéz lesz, mert három nap alatt nem könnyű kétszer is kihozni magunkból a legjobbat. Mi erre készülünk. A győzelemhez elengedhetetlen a jó játék. Ahhoz pedig, hogy jól játsszunk és csapatszinten működjünk, szükséges a mentális felkészülés. Vasárnap nehéz meccset várok, és biztos vagyok benne, hogy az Újpest jobban fog játszani, mint csütörtökön. Nekünk is emelni kell a nívót a győzelemhez, erre kell felkészítenem a csapatomat – így Szasa Nedeljkovics.



