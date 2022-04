A helyzeteket tekintve sima is lehetett volna a Nyíregyháza Spartacus vasárnapi, Pécs elleni mérkőzése, ám a lehetőségek kimaradtak, így az utolsó pillanatig is azért kellett izgulni, hogy egyáltalán pontot szerez-e a csapat.

Talán a pécsiek sem tudják

A PMFC már a mérkőzés első perceiben előnybe került, a Szpari pedig még a szünet előtt egyenlíthetett volna, de Gresó Mátyás szabadrúgása a kapufán csattant. A második félidőben a piros-kékek irányították a meccset, a hajrában futószalagon érkeztek a labdák a tizenhatoson belülre, a nyomást pedig a 93. percig bírták a vendégek, akkor azonban Szabó Bálint bevette a kaput, kialakítva így az 1–1-gyes végeredményt.

– Az utolsó utáni pillanatban egyenlítettünk ki, így is azt mondom, a sors igazságtalansága, hogy ezt a mérkőzést nem nyertük meg – értékelt Feczkó Tamás vezetőedző. – A kapufák kifelé pattantak, szerintem a pécsiek sem tudják, hogy rúgták ki a labdát kétszer a gólvonalról, mellette volt három olyan tűzijáték, amit nem értek, hogy nem lett gól. Az első félidővel kapcsolatban van hiányérzetem, hiszen csak egy kapufánk és egy ziccerünk volt. Talán még akkor is nyerhettünk volna, ha a nyolcvannyolcadik percben egyenlítünk, annyira felborult a pálya a második félidőben.Számos sérülés hátráltatja a nyíregyháziakat, jó teljesítmények azonban így is akadnak.

Küzdenek egymásért

– Mindenkire szükség van, és mindenki meg is hálálta a bizalmat, a cserék nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe. Nagyon örülök, hogy Bálint góllal hálálta meg, hogy tíz percet a pályán tölthetett, örülök, hogy saját nevelésű játékosunk szerezte a találatot. A legjobban viszont annak örülök, hogy a csapatnak volt hite, bízott benne és játszott azért, hogy gólt szerezzen, az utolsó utáni másodpercig tudtunk küzdeni egymásért és a klubért.



Borítókép: A piros mezes nyíregyháziak megdolgoztak az egy pontért, de többet érdemeltek volna | Fotó: Trifonov Éva

