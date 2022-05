A Hübner Nyíregyháza BS két fordulóval a középszakasz vége előtt elérte a fő célját, azaz biztosította bennmaradását az első osztályban. Ennek fényében két tét nélküli meccsel zárta a szezont. Míg Pakson csak egy félidőn át tudta megszorongatni a még nagyon is motivált hazaiakat, addig múlt szombaton olyan ellenféllel találkozott a Continental Arénában, amely nyugodtan fejezhette be az idényt.

A győzelemmel feljebb léptek

Ahogy az várható volt, mindkét oldalon a magyar játékosok kerültek előtérbe, így azok is bizonyíthattak, akik szezon közben kevesebb lehetőséget kaptak. A Cápáknál Al’Lonzo Coleman és Manny Suárez, míg a vendégeknél Jonathan Holton képviselte a légiós kontingenst. Az amerikaiak ki is tettek magukért, de ezúttal tényleg nem csak róluk szólt a meccs. Bazsó Brúnó a sérüléséig, 17 perc alatt három triplát értékesített és szedett 6 lepattanót, Mokánszki Máté 12 pontig jutott, Bus Iván a 8 pontja mellett 9 gólpasszt osztott ki. A ZTE-nél is voltak jó egyéni teljesítmények, a felszabadultság pedig helyenként kifejezetten látványos játékot hozott.

A Blue Sharks 73–63-ra nyert, így meg is előzte riválisát és a 11. helyen fejezte be az újoncidényét.

Triplázó magasemberek

– Noha nagy tétje nem volt az összecsapásnak, motivált volt mindkét csapat, emiatt helyenként színvonalában is, a küzdelmet tekintve pedig végig jó mérkőzés volt – értékelt Pethő Ákos vezetőedző. – A vendégek rosszul védték a külső embereink zárás utáni kifelé válásait, így sok üres dobást hagytak, ezt kihasználva jó százalékkal értékesítettünk egészen sok hármast: Mokánszki Máté és Manny Suárez három-három, Al’Lonzo Coleman két triplát dobott. A végén nagyon jól védekeztünk, sok labdaszerzésből tudtunk rohanni és megbüntetni őket. Ez kellett is, mert támadólepattanóból sokat engedtünk nekik.

– Az előző meccshez képest a jó védekezés megmaradt, és támadásban komplettebbek voltak – tért ki a tréner kérésünkre a magyarok játékára. – Az első félidőben az volt az érzésem, hogy néha túl önzetlenek vagyunk, mindenki gólpasszt akart adni, ami nem következett be, mert ha nem dobunk rá, akkor nem lesz kosár. Egyébként stabilan játszottak és mindenki szerzett pontot, ami pozitívum volt.

Veszélyben a Paks és a Pécs

A nyíregyháziak számára tehát befejeződött az idény, így a vezetőség már dolgozhat a következő szezon játékoskeretének kialakításán. Nyolc együttesnek hamarosan megkezdődik a rájátszás, a Paks és a Pécs pedig a kiesés elkerüléséért játszik egymással párharcot.



Kosárlabda

Középszakasz, alsóház, 6. forduló

Pécs–Paks 81–90

Az alsóház végeredménye

1. Hübner 32 13 19 2634-2736 0.70

2. ZTE 32 13 19 2478-2556 0.70

3. Paks 32 11 21 2540-2616 0.67

4. Pécs 32 8 24 2539-2772 0.63

Borítókép: Bus Iván is jó játékkal fejezte be a szezont | Fotó: Sipeki Péter