Újfehértó–Nyírbátor 1–1 (1–0)

Téglás, 150 néző, v.: Veres.

Újfehértó: Dukát – Csáki, Kecskeméti (Veres), Petics, Barta (Kertész), Hudák, Zámbó, Pallai, Daróczi, Jócsák, Szilágyi (Seres). Edző: Piskóti Zsolt.

Nyírbátor: Kiss – Czerula, Nagy, Szabó, Sőre (Bakosi), Danó, Bakó (Erdei), Varga, Nemes (Selymes), Hegedüs, Lukács. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Barta, illetve Lukács.

Piskóti Zsolt: – Nem zárkóztunk fel még jobban, de egyetlen játékost sem tudok ezért elmarasztalni. Fáradtan mozogtunk nagyon, most nem volt több ebben a mérkőzésben. Igazságos döntetlen született egy sportszerű, masszív Nyírbátor ellen, melynek további sok sikert kívánok! Köszönjük Téglásnak, hogy hétről hétre parádésan előkészített pályán és remek körülmények között játszhattunk!

Erdei Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak a meccsen és az egész szezonban nyújtott teljesítményéhez! Egy pontért jöttünk, ezt megszereztük, de picit közelebb álltunk a győzelemhez, amit sajnos nem sikerült elérni.

Nagyhalász–Kemecse 1–4 (0–1)

Nagyhalász, 133 néző, v.: Belicza.

Nagyhalász: Kőrösi – Varga, Tanyi, Kató, Korsoveczki, Kölcsi, Nagy (Mészáros), Simon (Bognár), Imre (Babják), Mátrai (Beri), Oláh. Edző: Nagy Lajos.

Kemecse: Kopasz – Kovács, Hadházi, Majoros (Szaffián), Ádám (Csáki), Bárdos, Hokk Á. (Ács), Balogh, Sándor (Mészáros), Hokk B., Madzin (Törő). Megbízott edző: Resán Attila.

Gól: Korsoveczki, illetve Csáki 3, Sándor. Ifi: 4–4

Nagy Lajos: – Nagyon szégyellem magamat a meccsen nyújtott teljesítményünk miatt. Az az igazság, hogy a Kemecse meg sem izzadt a három pontért...

Resán Attila: – A vidám fiúk fél gőzzel is lemosták a pályáról a Nagyhalászt.

Mándok–Balkány 3–3 (1–3)

Mándok, 100 néző, v.: Kosztyu.

Mándok: Lőrincz – Maroda, Ati, Lusánszki, Haller, Gyüre, Krajnyák, Nardai, Bugyi, Illés, Nagy. Technikai vezető: Dancs Attila.

Balkány: Szalánczi – Sallai, Kerecsen, Szabó, Fodor (Máté), Furó, Rózsa, Bartha, Vasas, Németi, Mercs (59.). Edző: Mirgai László.

Gól: Gyüre 2, Haller, illetve Vasas, Kerecsen (11-esből), Mercs. Kiállítva: Haller (72.), illetve Mercs.

Dancs Attila: – Megvolt a győztes taktika. Megvolt a megfelelő hozzáállás. Megvolt a vezetés a mérkőzés elején. Egyetlen hiba akadt a gépezetben és az a játékvezetői hármas. A játékvezető csúnyán belenyúlt a mérkőzésbe, majd elégedett mosollyal elhagyta a pályát… Nem kérünk hazai pályát, csak azt, hogy küldjenek végre egy korrekt játékvezetőt.

Mirgai László: – Úgy mentünk neki ennek a meccsnek, hogy ez volt a harmadik találkozónk a héten és tizenegy játékos állt rendelkezésemre. Ennek ellenére jó játékkal vezettünk a szünetben három egyre. A második félidőben az addig jól ténykedő játékvezető elkövetett egy buta hibát, két sárgával kiállította a játékosomat, ezzel esélyt adva a hazaiaknak, akik öt perc alatt kiegyenlítettek. Rá tíz perccel egy kontratámadásunknál ugyanúgy kiállította a hazaiak egyik játékosát. Innentől újra pariban voltunk, mi is, és a hazaiak is többször eldönthették volna a mérkőzést. A végén már négykézláb másztunk, így is megvolt a ziccerünk a kilencvenharmadik percben. Ez volt a nyolcadik veretlen mérkőzésünk, amiért minden egyes játékosomnak óriási gratuláció jár!