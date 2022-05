Labdarúgás: NB III., Keleti csoport 36. forduló



Kisvárda Master Good II.-Tállya 3-0 (1-0)



Várkerti Sporttelep, v.: Virág.



Kisvárda Master Good II: Perehanec – Czene, Králik, Vass, Sikorszki – Avetiszjan (Bíró), Szőr – Hricu (Czérna, a szünetben), Kirjuhin (Simon M., a szünetben), Honcsar (Nikolasin, 65.) – Heles (Bokor M., 77.). Edző: Kocsis János



Tállya: Kosztyu (Tarr T., 8.) – Tóth Sz., Bihari, Szegedi B. (Ondó, 57.), Nyitrai (Bucsák, a szünetben), Baranyi, Mező P., Lakatos D. (Varga J., 65.), Kiss B., Motkó (Tőkés, 65.), Kulcsár H. Edző: Lasztóczi Péter



Gól: Szőr (28.), Czérna (11-esből 61.), Bíró (11-esből 70.)



Kocsis János: – Az első pillanattól kezdve nagy fölényben játszottunk, és rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Sajnos, ezek nagy részét ki is hagytuk, sőt igazából az összeset, hiszen a három gólunk közül egy szögletből, kettő pedig tizenegyesből született. Ez arra is rávilágított, hogy mi a legnagyobb problémánk, az ilyen ziccerekből illett volna gólokat szereznünk, illetve az utolsó passzoknál is rossz megoldásokat választottunk. De az utolsó meccset játszottunk, három gólt szereztünk és győztünk, úgyhogy nem szeretnék negatív lenni. Főleg, hogy a csapat az egész évet tekintve összességében jól teljesített, sok fiatal játékos beépült és önmagához képest rengeteget fejlődött. Bízom benne, hogy tovább tudnak fejlődni, és többen is kiérdemlik azt, hogy az első csapatnál is számításba vegyék.



BKV Előre-Sényő-Carnifex 3-3 (2-1)



Budapest, 200 néző, v.: Juhász.



BKV Előre: Szücs - Girán, Szabó, Forgács, Ferkó, Csanálosi (Papp), Tóth, Mile, Egressy (Jáger), Ihos (Szabó), Gyurkó. Edző: Albert Flórián Ferenc.



Sényő-Carnifex: Gagyi - Bodó, Klepács, Fenyőfalvi, Toldi (Fabu), Phrakonkham (Schmidt), Farkas, Páll (Kapacina K.), Kapacina V., Vámos, Orosz. Edző: Fiumei Viktor és Imrő László.



Gól: Mile 2, Ferkó (11-esből), illetve Vámos 3. Kiállítva: Vámos (93.)



Imrő László: - A mai produkciónkkal méltóképpen zártuk le a bajnokságot. A mostani játékra és az egész éves teljesítményre mindenki büszke lehet, aki tett ezért a klubért.