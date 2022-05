Hétvégén teljes fordulót rendeznek a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokságban, szombaton öt, míg vasárnap három mérkőzést játszanak az osztályban. Nem mindenkinek jutott azonban egy hét pihenő, négy gárda is pályára lépett szerdán. A Tarpa és az Újfehértó a 22. fordulóból elmaradt találkozót pótolta.

Hétközi meccseket játszottak

Újabb vereségével nagyon nehéz helyzetbe került Varga Gyula gárdája, így számukra csak a győzelem elfogadható szombaton hazai pályán a Nyírmeggyes ellen. Az Újfehértó sok végjátékban veszített pontot, pontokat, ezúttal azonban a szerencse melléjük szegődött, ez a siker erőt adhat nekik az utolsó három fordulóra. Alaposan össze kell azonban kapniuk magukat, hisz a lendületben lévő bajnok vizitál náluk. A nyíregyháziak hét közben előre- hozott mérkőzésen ötöt gurítottak a Nyírgyulajnak, bizonyítva azt, hogy nem dőltek még hátra. A kárvallott alakulat jövő szerdáig le is játssza hátralévő mérkőzéseit, szombaton Kemecsére látogatnak, jövő szerdán pedig Nyírbátorban zárják a szezont. Hazai pályán eddig a második legjobb produkciót nyújtotta a Csenger, többek között ennek is köszönhetik jelenlegi dobogós helyezésüket. Ezúttal az a Nagyecsed látogat hozzájuk, amely hat meccs óta nem talált legyőzőre. Az Ibrány mátészalkai sikerével tartja pozícióját a dobogó harmadik fokán. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Kiss Tamás tanítványai ezúttal is esélyesként veszik fel a harcot hazai pályán a négy meccs óta nyeretlen Mándok ellen.

Tavasszal nyeretlenek

Tabellaszomszédok derbijét rendezik Szakolyban, ahol a Balkány és a Mátészalka méri össze erejét. A két gárda hajszálra azonos mutatóval rendelkezik, csupán jobb gólkülönbségüknek köszönhetik előkelőbb helyezésüket a szatmáriak. Kiesési „rangadón” találkozik egymással a Gyulaháza és a Nagyhalász. A házigazdák pocsék tavaszt produkálnak, Bardi Gábor csapata a fordulás óta nem jegyzett még győzelmet. Nem úgy vendégeik, akik a biztató rajt után alaposan megtorpantak, utóbbi négy meccsükön pont nélkül maradtak.

Döntetlennel debütáltak

Így nem is csoda, hogy ez a két gárda foglalja el az utolsó helyeket. Mint az ismert, a Vásárosnamény edzőt váltott, a lemondott Harbula Balázs helyett a Géczi István, Illés Péter játékos-edző duóval fejezik be a szezont. A frissen kinevezett páros a bajnok elleni döntetlennel tette le a névjegyét. Vasárnap az utolsó három meccsét döntetlenre adó Nyírbátor vendégeként lép pályára a Namény. Amennyiben győznek, ismét versenybe lesznek a dobogóért.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 28. forduló, edzői várakozások (kezdés: 17, ifi: 15)

Szombat

Nyírbátor (9.)-Vásárosnamény (4.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – A bajnokság utolsó három mérkőzését egy hét leforgása alatt lejátsszuk. Szeretnénk a két hazai meccsünkön szépen búcsúzni közönségünktől, tudom ez nem lesz egyszerű, de mindent megteszünk érte.

Géczi István, a Vásárosnamény játékos-edzője: – Tudjuk, hogy nehéz dolgunk lesz Nyírbátorban, de ha a múlt heti második félidei játékunkat tudjuk mutatni, akkor eredményesek lehetünk.

Csenger (2.)-Nagyecsed (5.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – A vendégcsapat remek játékosokból álló rutinos gárda, akik tavasszal jó eredményeket produkáltak. Viszont mi sem szeretnénk lecsúszni a dobogóról és ezért mindent meg fogunk tenni.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Egy nagyon jó gárdához látogatunk, akik különösen hazai pályán veszélyesek. Remélem, hogy a fiúk is úgy gondolják, ahogy én, nem feltartott kézzel megyünk, hiszen mindkét csapat számára fontos a mérkőzés a végelszámolás szempontjából. A télen ki gondolta volna, hogy most a Csenger ellen rangadót fogunk játszani? Azt hiszem, senki… Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy színvonalas összecsapást lássanak a remélhetőleg szép számmal kilátogató szurkolók.

Gyulaháza (16.)-Nagyhalász (15.)

Bardi Gábor, a Gyulaháza edzője: – A tavaszi szezonban még nem sikerült győztesen elhagynunk a játékteret, remélem ezúttal megtörik a jég és a három ponttal leszünk gazdagabbak.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – A bajnoki hajrához érve létszámban csúnyán elfogytunk, ami meglátszik az elmúlt hetek összeállításain és eredményein egyaránt. Tiszteljük a Gyulaháza tradícióit, miért ne tennénk, a megyei foci egyik bástyája, viszont szeretném, ha arra a bástyára szombaton nagyhalászi zászlót tűznének ki a fiaim.

Kemecse (12.)-Nyírgyulaj (11.)

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Nehéz meccs elé nézünk, mindenkinek száz százalékot kell nyújtania a győzelemhez, mert a gyulajiak szívből fognak focizni.

Lukács Tibor, a Nyírgyulaj edzője: – Rengeteg hiányzónk lesz a mérkőzésen, ennek ellenére megpróbálunk pontot szerezni.

Tarpa (14.)-Nyírmeggyes (13.)

Varga Gyula, a Tarpa edzője: – Továbbra is küzdünk célunk eléréséért, szombaton ismét tehetünk egy lépést a bennmaradás felé.

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – A bajnokság végéhez közeledve, csapatomon egyre jobban érződik a fáradtság, ami nem is csoda, hisz nagyon karcsú létszámmal dolgoztuk végig a tavaszt. Bízok benne, hogy kitart a lendület és a befektetett munka meghozza gyümölcsét.

Vasárnap

Újfehértó (8.)-Nyíregyháza II. (1.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat vett ki belőlünk az előző két meccs, viszont ezek a fiúk már nem egyszer bizonyították, mekkora szívük van. Hazai pályán mindent meg fogunk tenni azért, hogy ne unatkozzanak a kilátogató nézők. Tudjuk, nem mi vagyunk a meccs esélyesei, de a labda gömbölyű.

Huszák Géza, a Nyíregyháza II. edzője: – Bármilyen összeállításban is lépünk pályára, mint mindig, törekszünk a maximumra.

Ibrány (3.)-Mándok (10.)

Kiss Tamás, az Ibrány edzője: – Az elmúlt időszakban idegenben több pontot gyűjtöttünk, mint hazai pályán. Ezen a hétvégén változtatnánk, a jó erőkből álló Mándok ellen szeretnénk begyűjteni a három pontot. Ennek érdekében ugyanolyan szervezett és fegyelmezett játékra lesz szükségünk, mint amilyet Mátészalkán mutattunk.

Dancs Attila, a Mándok technikai vezetője: – Jó csapat otthonába látogatunk, ahol szeretnénk meglepetést szerezni. A recept természetesen megvan, az a kérdés, lesz-e olyan, aki kikeveri.

Balkány (7.)-Mátészalka (6.)

Mirgai László, a Balkány edzője: – A két gárda egyforma pontszámmal rendelkezik, ezért mindenképpen nyerni szeretnénk, hogy helyet cserélhessünk a tabellán. Célkitűzésünket már elértük, most megvan az esélyünk arra, hogy az első hatban végezzünk, bízom a srácokban, hogy képesek erre.

Kiss Gábor, a Mátészalka edzője: – Hetek óta csak sodródunk az árral, csapatösszeállítás téren nulla variációs lehetőséggel, illetve újabb hiányzókkal. Ennek ellenére – sport­emberek révén – nem szabad elengednünk a hátralévő mérkőzéseket és azokból a maximumot kell kihoznunk. A hétvégén minimális célunk, hogy a két csapat között lévő különbség legalább megmaradjon.