Az ügyvezető is kosarazott



Elsősorban az utánpótlás korosztályokban volt népes a mezőny, de a felnőttek csoportjaiban is többen mérették meg magukat, mint a korábbi években. Érkeztek csapatok Budapestről, Hajdúböszörményből, de még Romániából is. Érdekesség, hogy a cégek közötti versenyben a Nyíregyházi Sportcentrum és a nyíregyházi önkormányzat közös csapatában az Élsport Kft. ügyvezetője, dr. Mohácsi Máté is pályára lépett – ő a sportolói pályafutása befejezése óta először húzott kosárcipőt.



A Kossuth téren összesen kilenc pályát állítottak fel a szervezők, némelyiken kifejezetten színvonalas mérkőzéseket láthattak az érdeklődők. A főszervezők minden bizonnyal meggyőződtek róla, hogy érdemes folytatni a hagyományt és Nyíregyháza jövőre is kiemelkedő állomása lehet a versenysorozatnak.