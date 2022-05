Nehéz lett volna a vasárnapinál szebb befejezést elképzelni. Azt már tudtuk, hogy az egész szezonban fantasztikusan teljesítő Kisvárda Master Good éremmel zár, a kérdés az volt, hogy a medália ezüst- vagy bronzszínű lesz. Azzal is tisztában volt mindenki, hogy a hazaiaknak minden bizonnyal a döntetlen is elég a második hely megőrzéséhez, hiszen a Puskás Akadémiának két pontot és ötgólnyi különbséget kellett volna ledolgozni. Abban is biztosak lehettünk, hogy bárhogyan is alakul a ZTE elleni mérkőzés, a Várkerti Stadionban ünnep lesz, hiszen a klub történetének legjobb idényét produkálta.

Az ellenfél is akart focizni

Az ünnep kezdetéről emlékezzünk meg picit később, előbb idézzük fel a találkozó első félidejét!

– Az lett volna a terv, hogy ne kelljen a másik pályát figyelni, csak a saját dolgunkkal foglalkozzunk, mert ha mi nyerünk, akkor mindegy, mi történik a Puskás–Honvéd meccsen – értékelt Erős Gábor vezetőedző. – Már az elején neki akartunk ugrani a Zalaegerszegnek, hogy minél hamarabb előnybe kerüljünk. Ez megvalósult, a tizenharmadik percben megszereztük a vezetést, de még az első fél­időben nagy bedobást követően tizenegyeshez jutottak a vendégek és egyenlítettek. Egyébként nagyon jól játszott a ZTE, a meccs előtt is mondtam, hogy tetszik a játéka, szervezett, jó csapatnak tartom, amelyik idegenben is próbál focizni. Igaz, hogy kicsi hullámvölgyben voltak, de nem volt ez könnyű mérkőzés.

Győzelemre törtek

Ha nem is kockáztatott túlságosan sokat a Várda, az ellenfelénél többet tett a második gól megszerzéséért, amit jutalmazott a sors: az egész meccsen aktív Jasir Asani pontos beadásából szép gólt szerzett Janisz Karabeljov. Az idény utolsó labdaérintésével alakult ki a 2–1-gyes végeredmény.

– A második félidőben sokat tett a csapat azért, hogy megszerezze a győzelmet, nem elégedtünk meg az egy ponttal, noha a Honvéd vezetett kettő egyre Felcsúton – folytatta a tréner. – A lehetőségek megvoltak, szabadrúgásokhoz, szögletekhez jutottunk. Okosan csinálta a ZTE, hogy amikor megindultunk volna, mindig megállította a támadást egy szabálytalansággal. Óriási boldogság, hogy az utolsó akcióval sikerült feltenni a pontot az i-re. Az egész szezonra mondhatom, hogy rengeteget tettünk a boldog befejezésért, amit az élet megadott. Le a kalappal a csapat előtt!

A Kisvárdánál tehát csak a bajnok Ferencváros volt jobb Magyarországon, az ezüst­éremmel pedig kiharcolta, hogy nyáron a nemzetközi porondon is megméresse magát.