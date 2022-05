A női élvonal utolsó fordulójában a Kisvárda mellett a Dunaújváros és az MTK harcol még a hetedik helyért. A szabolcsiak a múlt héten legyőzték a fővárosi kék-fehéreket, így nagyot léptek a hőn áhított pozíció megszerzéséért, az utolsó lépést szombaton a Dunaújváros otthonában teheti meg Bakó Botond csapata.

Januárban legyőzték őket

A két gárda fordított felállásban januárban találkozott, akkor a Kisvárda háromgólos győzelmet aratott. A találkozón igazi csapatként játszottak a hazaiak, négyen szereztek öt gólt (Dombi Luca, Bouti Fruzsina, Tamara Radojevics, Juhász Gréta), míg Udvardi Laura négy találatig jutott.

A DKKA a Kisvárdához hasonlóan a hazai mezőny középcsapatai közé tartozik, jelenlegi kilencedik helyezését úgy érte el, hogy tíz győzelem mellett tizenötször vesztesen hagyta el a pályát. A csapatot a Covid meglehetősen érzékenyen érintette, hiszen például január közepén gyakorlatilag az utánpótláscsapatukkal utaztak el a kieső Vasashoz – így aztán nagyon hiányozni fog a végelszámolásnál az ott elveszített két pont. Az utóbbi időben azonban már rendben van a csapat: hazai pályán győztek az Érd ellen, idegenben múlták felül az Alba Fehérvár együttesét, majd hazai pályán legyűrték a fővárosi piros-kékeket, és közel álltak a sikerhez az MTK otthonában is.

Dombi Luca befejezi

– A szokásos menetrend szerint készültünk, edzünk, videózunk, a taktikát gyakoroljuk. Az edzések azonban rövidebbek voltak, mert a bajnokság végén már fáradtak a lányok, így fontos, hogy az utolsó mérkőzésre megőrizzük frissességünket. Feltérképeztük ellenfelünket, kerestük azokat a pontokat, ahol eredményesek lehetünk. Tisztában vagyunk a mérkőzés jelentőségével, bizakodva várjuk az összecsapást. A lányok utoljára játszanak ebben az összeállításban, szeretnénk szépen búcsúztatni távozóinkat – mondta Bakó Botond, a Kisvárda edzője.

A dunaújvárosiak motorja még mindig a már tényleg az utolsó szezonját töltő Bulath Anita, aki a jövőjére készülve már klubigazgatóként is tevékenykedik. Nem ő lesz azonban az egyetlen, akinek ez lesz az utolsó mérkőzése. Azt már korábban is tudni lehetett, hogy Dombi Luca távozik Kisvárdáról, most az is kiderült, hogy nem máshol folytatja, hanem befejezi pályafutását. Ezt vőlegényével egy közös Facebook-posztban jelentették be a múlt heti MTK elleni találkozót követően.