Hétfőn a döntőkkel ért véget Jerevánban a férfi ökölvívó Európa-bajnokság. A zárónapon a szorítóban már nem voltak érdekeltek a magyarok, ám a díjkiosztón kétszer is. Két bronzérmet szereztek a mieink Veres Roland (60 kg) és Kovács Richárd (63,5 kg) révén.



Két kemény meccs után



Ricsi, az NYVSC kiválósága az első körben erőnyerő volt, utána a 19 éves moldáv Sztefan Voznyakovszkij ellen magabiztosan diadalmaskodott, majd a tavalyi U22-es Eb-n ezüstérmes izraeli Ahmad Shtiwi ellen is győzelmet aratott. Ezzel már az elődöntőbe került, ahol egy igen jegyzett bunyós várta. Az örmény Hovhannes Bacskov kétszeres Eb-címvédő, háromszoros vb-bronzérmes, valamint olimpiai bronzérmes és a hazai csapat kapitánya volt az ellenfele. Bacskov három profi meccsen is túl van, ám visszatért az amatőrök közé, hogy megszerezze harmadik kontinensbajnoki címét.



– Ricsi két nagyon kemény mérkőzéssel került a négy közé, moldáv és izraeli versenyzőket legyőzve. Az ellenfele ez esetben a hazaiak egyik rendkívül erős sztárja, az örmény Bacskov volt. Ricsi az ellenfele hatalmas lendülete miatt csak részben tudta véghez vinni a kidolgozott taktikát, de mindent megtett a győzelemért.



– Az első menetet véleményem szerint elhozta, de a bírók másképpen látták. A második menet az örményé volt, de a harmadik menet is szoros csatát hozott. Az eredményt nem vitatom, elfogadom, mert összességében én is hatékonyabbnak láttam az örményt. Ricsi most is nagyot harcolt, és mindent megtett, ami tőle telt. Büszke vagyok rá, és az általa elért eredményre is! Gratulálok a versenyzőinknek az Eb-n elért eredményekhez, és minden magyar honfitársunknak köszönöm, hogy a versenyzőinkért szurkoltak! – nyilatkozta Bertók Róbert szövetségi kapitány.



Biztató villanások



Ricsi mestere, Nagy Lajos most nem állhatott a szorító sarkában, itthonról nézte tanítványa szereplését.



– Mindenképpen elégedett vagyok, hiszen Ricsi két meccset nyert, jó ellenfeleket győzött le – kezdte érdeklődésünkre Nagy Lajos.



– Az elődöntőben a hazai versenyző most még sok volt, de Ricsi már megvillantott olyan dolgokat, amelyeket eddig nem mutatott a szorítóban. Lassan érett lesz arra, hogy az ilyen Bacskov-kaliberű ellenfelekkel szemben is esélyes legyen. Végre beérett a munka.



– Az elődöntő előtt beszéltem Ricsivel és a szövetségi kapitánnyal, az volt a taktika, hogy sok legyen a lábmunka, igyekezzen megelőzni az örményt, közelről horoggal, felütéssel operálni. Mindent úgy csinált, ahogyan megbeszéltük, többször sikerült is megvalósítania az elképzelést. Ez még nem teljesen az ő stílusa volt, előbbre tetettem – az első lábára – a súlypontját, hogy onnan is próbálja lopni a távolságot. Az is elismerésre méltó, hogy ellenfele ütéseinek nyolcvanöt százalékát semlegesítette. Bacskov rengeteg luftot ütött. Nyilván Ricsinek többet kellett volna ütnie, de ez most ennyire jött ki, az energia nagy részét elvitte a jó lábmunka, a védekezés. De voltak nagyon szép találatai, ami igen biztató a jövőre nézve – így Nagy Lajos.



A világversenyeken az eddigi legnagyobb sikerét elérő Ricsi szerdán érkezik haza, idén már nincs világversenye, csak különféle tornák. Viszont jól jön neki a pihenés és rá is fér.