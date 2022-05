Az NB III.-as bajnokság csapatai nem kaptak sok időt a pihenésre, hiszen a vasárnapi mérkőzések után szerdán újabb fordulót rendeznek. Megyénk két együttese közül a Sényőnek jön jobban, hogy nem törik meg a lendülete, hiszen a Fiumei Viktor, Imrő László edzette együttes hat meccs óta veretlen, az előző öt találkozóját egyaránt megnyerte.

Vasárnap 5–1-re legyőzte a Törökszentmiklóst, így a 18. helyen álló, kiesés elől menekülő Hidasnémeti ellen is nagy önbizalommal készülhet.

– Szeretnénk a jó sorozatot minél jobban kitolni, viszont nehéz mérkőzés vár ránk, mert hétvégén nyertek a Tállya ellen és még bőven van esélyük arra, hogy elérjék a céljaikat – fogalmazott Fiumei Viktor. – A hátralévő öt mérkőzésen mindent elkövetnek, hogy ők legyenek a három csoport legjobb, kieső helyen végző csapata, így bennmaradjanak. A többi gárda által elmondottak alapján meg kell ott küzdeni más elemekkel is. Mindenképpen nehéz mérkőzésre számítunk.

Ősszel megverték a Csabát

A három meccse nyeretlen Kisvárda II. a hat ponttal lemaradó Békéscsaba II. ellen igyekszik javítani hazai pályán.

– Ellenfelünk hasonló cipőben van, mint mi: Békéscsabán is túlnyomórészt fiatalok kapnak játéklehetőséget – mondta el Kocsis János, a várdaiak edzője. – Érdekes a szerdai forduló, hiszen az érettségi közepén vagyunk, ez is nehezíti a dolgunkat, de reményeim szerint a két meccs közötti napokban felfrissültünk. A bajnokság első felében sikerült győznünk ott (1–2 – a szerk.), bízom abban, hogy most is megszerezzük a három pontot.



Labdarúgás: NB III.

Keleti csoport, 34. forduló, szerda, 17:00

Kisvárda II.–Békéscsaba II.

Várkerti Sporttelep, v.: Nagy R. (Szabó, Molnár). Hidasnémeti–Sényő-Carnifex FC, Hidasnémeti, v.: Nagy A. (Czeglédi, Bencze).További mérkőzések: DVTK II.–Füzesgyarmat, BKV Előre–Tiszafüred, Eger–Kazincbarcika, Tiszaújváros–Hajdúszoboszló, Törökszentmiklós–Salgótarján, Putnok–Tállya, Jászberény–Újpest II., DVSC II.–DEAC.

Borítókép: A fehér mezes kisvárdaiak hazai pályán javítanának| Fotó: kisvardafc.hu