A megyei másod­osztályú bajnokság Nyírerdő csoportjának utolsó két fordulójában nagy csata várható a bajnoki címért, igaz, a sorsdöntőnek tűnő rangadót már lejátszották.

Múlt hétvégén a Gergelyiugornya hazai pályán 6–2-re legyőzte a Záhonyt, ezzel pontban utolérte legfőbb riválisát és jobb gólkülönbsége miatt meg is előzte azt.

Sportszerű hangulat

– Tudtuk, hogy ezen a meccsen nem fér bele a pontvesztés, emiatt egész héten érződött az elszántság a csapaton – árulta el Balogh István elnökhelyettes. – Az első félidő parádés volt, mindent megtettünk, hogy győztesen jöjjünk le a pályáról. Tavasszal úgy hullajtottunk pontokat, hogy kihagytuk a helyzeteket, itt rögtön az elején minden lehetőséget értékesítettünk, így nyugodtabban játszhattunk a folytatásban.

Ugornyán igazi futballünnepet hozott a meccsnap.

– Nagy volt az érdeklődés egész héten, rengetegen hívták a játékosokat, a városban megállítottak, érdeklődtek a meccsről – tette hozzá.

– Négyszáz nézőre számítottam, de ezt is túlszárnyaltuk, kezdés után is folyamatosan érkeztek a szurkolók. A meccset követően megvendégeltük a törzsszurkolókat és a záhonyi csapatot is. A nagy tét ellenére is rendkívül sportszerű volt a hangulat a pályán és azon kívül is. Erről kellene szólnia a megyei labdarúgásnak!

A listavezető a Ladányi TC-vel (12.) és az Újdombráddal (4.), a Záhony a Nyírkarásszal (6.) és a Ladánnyal játszik még.