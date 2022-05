Múlt hétvégén lejátszották a bajnokság utolsó mérkőzéseit az NB II.-es női bajnokságban. Megyebeli csapataink közül a Vitka SE végzett a legelőkelőbb helyen, a naményiak bronzéremmel fejezték be a bajnokságot.

Elveszítették a termüket

– Célunk mindenképpen a dobogós helyek valamelyikének az elérése volt, ezért erősebb kerettel vágtunk neki a mögöttünk hagyott szezonnak – tekintett vissza Dévényi János, a Vitka SE edzője.

– A remek felkészülést követően edzőt váltottunk, hogy biztosítva lássuk a kitűzött célunk elérését. Rendeztük sorainkat, nagy menetelésbe kezdtünk, csupán a Füzesabony elleni hazai döntetlen miatt van bennem egy kis hiányérzet. Debrecenben, mint mindenki, mi is kikaptunk, így a téli pihenőre a második helyen vonulhattunk. Télen megváltunk néhány embertől, amely nem okozott volna problémát, de váratlanul magánéleti okokra hivatkozva további két játékos távozott, így alaposan megcsappantak a variációs lehetőségeink. Ettől függetlenül az első négy meccsünk jól sikerült, többek között Füzesabonyban döntetlent játszottunk, de nagyon közel voltunk a győzelemhez. Gondjainkat azonban tovább tetézte, hogy a csapaton végigsöpört az influenza, tíz napig nem is tudtak edzeni a lányok, szervezetük legyengült, így a téli alapozás szinte semmivé vált. A Heves ellen ugyan még nyertünk, sajnos azonban Rózsa Niki súlyosan megsérült a meccsen, akit el is veszítettünk a hátralévő mérkőzésekre. Salgótarjánba pedig már el sem tudtunk utazni. Mindeközben a termünket is elveszítettük, így a közös edzés is nehézséget okozott – mondta Dévényi János.

A csapat ezt követően négy győzelme mellett hazai pályán kikapott a megyei rivális Mátészalkától, és ismét a Debrecentől.

– Gondjainkat figyelembe véve összességében elégedettek lehetünk, mert ismét az élmezőnyben végeztünk – zárta Dévényi János.

A Vitka SE mutatói

Végeredmény

3. 22 15 2 5 636–508 32

Hazai pályán

11 7 1 3 344–268 15

Vendégként

11 8 1 2 292–240 17

Házi góllövőlista

123 gólos: Repák Dóra. 99 gólos: Dévényiné Dudás Georgina. 68 gólos: Kónya Kinga. 60 gólos: Haraszti Dzsenifer. 55 gólos: Rózsa Nikoletta. 44 gólos: Barati Laura. 38 gólos: Varga Diána. 32 gólos: Pál Izabella. 28 gólos: Lipécz Lívia. 22 gólos: Jaksics Rebeka. 20 gólos: Soltész Petra. 13 gólos: Kostyó Panni. 12 gólos: Repák Viktória. 6 gólos: Márta Anna. 5 gólos: Balogh Lili. 4 gólos: Zih Noémi, Frunza-Kis Gerda. 2 gólos: Filek Kornélia. 1 gólos: Szabó Viktória.