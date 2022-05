Főleg széleken tudták eredményesen megbontani az MTK védelmét, de a távoli zónákból is rendre betaláltak, még az is belefért, hogy két hetes kimaradt. Hátul keményen, de nem durván védekeztek, az MTK gólzsákja Pál Tamara akciógól nélkül fejezte be az első harminc percet, Mátéfi Dalma jó százalékkal hatástalanította a vendégek kísérleteit. A 21. percben Dombi Luca meglőtte idénybeli 100. bajnoki gólját, ezzel lett három a különbség a két gárda között. A szünetre kettő maradt belőle, a mutatott játék azonban bizakodásra adott okot a folytatásra nézve.

Fordulás után több hiba csúszott a hazaiak játékába, de így is tartották minimális előnyüket, a félidő felére azonban egalizáltak a vendégek és 1-0 után az 51. percben ismét ők álltak győzelemre. Utolsó erőtartalékait összeszedve azonban új erőre kapott a hazai csapat, Pál Tamara kapufán csattanó lövését követően Bouti Fruzsina rendezetlen védelemre vitte rá a labdát, majd következett Karnik Szabina, aztán Alekszandra Sztamenics higgadt hetese és ismét négy volt közte. Nem volt azonban vége, Pál Tamara gondoskodott róla, hogy izgalmas legyen a végjáték. A hazaiak már nem szereztek gólt, Marincsák Nikoletta időn túli szabaddobása pedig elakadt a blokkban, így a Kisvárda nyerte meg a meccset.

Kisvárda Master Good SE-MTK 28-27 (16-14)

Kisvárda, 220 néző, v.: Andorka, Hucker.

Kisvárda: Mátéfi – Bouti 2, Mészáros-Mihálffy, Karnik 5, Juhász 2, Dombi L. 6, Mérai 2. Csere: Leskóczi (kapus), Udvardi 3, Siska 5, Dombi K., Zavaczki 1, Sztamenics 2/2. Edző: Bakó Botond.

MTK: Győri – Bánfai 1, Kekezovity 4, Dakos 3, Marincsák 4, Pál 8/4, Pelczéder. Csere: Mazák-Németh, Román 1, Sallai 4, Koronczai 2, Juhász, Ferenczy. Edző: Vida Gergő.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2-1, 10 p.: 5-4, 14. p.: 9-6, 21. p.: 12-9, 28. p.: 15-12, 37. p.: 19-16, 43 p.: 20-20, 51. p.: 23-24, 55. p.: 28-24.

Kiállítások: 10, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/2, illetve 4/4.

Mesterszemmel

Bakó Botond: – Nehéz helyzetben érkeztünk a mérkőzésre, mentálisan nagyon mélyen voltunk. Az elmúlt mérkőzések nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna és elsősorban nem az eredmény, hanem a mutatott támadójátékunk miatt voltam elégedetlen. Örülünk a győzelemnek, hazai pályán az utolsó mérkőzésen ez különösen fontos és távozóink is jó szájízzel gondolhatnak majd vissza erre. Bízom benne, hogy ez kellő lendületet ad az utolsó mérkőzésünkre.

Vida Gergő: – Az első félidőben nagyon sok könnyű gólt ajándékoztunk a Kisvárdának, technikai hibáinkból és eladott labdáinkból alakították ki a háromgólos különbséget. A második félidőre jól jöttünk ki és fokozatosan dolgoztuk le hátrányunkat, meg is fordítottuk a meccset. Megvoltak a lehetőségeink, ha ezeket kihasználjuk az egyik pontra jók lehettünk volna. A sportban azonban nincs „ha”...