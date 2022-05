Három kontinens (Ausztrália, Európa, Amerika) tizenkét nemzete (argentin, ausztrál, cseh, dán, lengyel, lett, magyar, német, olasz, osztrák, svéd, szlovén) várta a rajtot szombaton a szlovéniai Kroskóban, ahol a salakmotoros U21-es világbajnokság egyik selejtezőjét rendezték. Az erős mezőnyben ott volt a nagyhalászi klub kiválósága, a magyar bajnok Fazekas Dennis.

Dennisnek nem sikerült a kezdés, az első két futamában nem szerzett pontot. A következő háromban viszont csak egyet veszített, hiszen kettőt megnyert, egyben pedig második lett. Így végül nyolc ponttal a kilencedik helyen végzett, s nem sikerült továbbjutnia.

– A verseny előtt öt perccel leszakadt az ég, emiatt húsz percet tolták a rajtot. Az eső miatt nem voltak túl ideálisak a körülmények, persze ez mindenkit érintett – kezdte beszámolóját Fazekas Dennis. – Sajnos az első két futamban nem jött ki a lépés, a motor sem úgy muzsikált, ahogy azt gondoltam. Aztán sikerült eltalálni a beállítást, én is igyekeztem a maximumot kihozni magamból. Így előbb megnyertem a futamomat kék sisakjelzéssel, utána pirossal előbb második lettem, majd a zárófutamomban ismét elsőként értem célba.

Lehetett volna jobb is

– Összességében nem vagyok elégedett, lehetett volna jobb is, mert egy esélyem lett volna kivívni a döntőbe jutást és a továbbjutást is. Egy világbajnoki mezőny csak erős lehet, bármilyen korosztályról legyen szó, most is ilyen volt. Nagyon bízom benne, hogy olyan tapasztalatokat szereztem, amelyeket majd hasznosítani tudok – fűzte még hozzá a halászi klub magyar bajnoka.

– Az első futamában bezártak előtte, a másodikban is tolták kifelé – vette át a szót Albók József, a nagyhalászi klub elnöke, a pálya tulajdonosa, aki természetesen ott volt Kroskóban nemcsak csapatvezetőként, hanem szerelőként is.

– Utána más áttételekkel és beállításokkal állt rajthoz, és akkor már látszott: nem motorozni jöttünk, hanem versenyezni. Ott már valóban hozta magát Dennis, mindhárom startnál remekelt és kétszer magabiztosan nyert. Közte a tizenhatodik futamban is jól kapta el a startot, ám az ausztrál srác, aki igen könnyű volt, meg tudta előzni. Mindent egybevéve nem vallottunk szégyent. A közelmúltban egy GP-kvalifikáción tartalékként kapott egy futamot, majd szintén világbajnoki mezőnyben az U21-eseknél főversenyzőként nyolc pontot gyűjtött be. Ennek tükrében jól kezdődött a szezon, remélem, a folytatás még eredményesebb lesz – így Albók József.

Európa-bajnoki selejtező

Dennis következő fellépése hazai pályán lesz: május 21-én a Nagyhalász Speedway Ring ad majd otthont a felnőtt egyéni Európa-bajnokság egyik selejtezőjének.

Salakmotor

U21-es világbajnokság, Kroskó, végeredmény

1. Francis Guts (lett) 14

2. Petr Chuplac (cseh) 12

3. Mateusz Swidniczki (lengyel) 12

4. Jonas Knudsen (dán) 12

5. Gustav Grahn (svád) 11

6. Carlos Eber Ampugnani (argentin) 9

7. Nörick Blödorn (német) 9

8. Fraser Bowes (ausztrál) 9

9. Fazekas Dennis 8

10. Anze Grmek (szlovén) 8

11. Miran Praznik (szlovén) 5

12. Mario Neidermeier (német) 4

13. Bruno Belan (cseh) 3

14. Michele Menani (olasz) 3

15. Sebastian Kössler (osztrák) 1

16. Damian Boyero (argentin) 0

17. Michal Bastecky (cseh) 0

18. Jakub Exler (cseh) 0