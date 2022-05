Kisvárda II.-Békéscsaba II. 3-2 (3-1)

Várkerti Sporttelep, 150 néző, v.: Nagy.

Kisvárda Master Good II: Perehanec – Czene, Králik, Vass, Sikorszki – Bíró, Avetiszjan – Simon (Kirjuhin), Nikolasin (Szirota), Heles (Hricu) – Bokor (Perevuznik) Edző: Kocsis János

Békéscsaba II: Tóth – Zahorán (Kasik), Czvalinga, Styecz, Sipaki, Pap, Oláh, Bónus, Szabó, Mágocsi, Marik (Zelik). Edző: Mészáros Márk

Gól: Bíró (9.), Nikolasin (10.), Bíró (11-esből,22.), illetve Králik (öngól, 34.), Styecz (66.).

Kocsis János: – Nagyon jól kezdtük a meccset, a terveink szerint alakult minden, nem hagytuk kihozni a labdát, a rengeteg labdaszerzés három nullás előnyt eredményezett. Emellett két nagy helyzetünk is kimaradt, aztán az ellenfél az első felívelt és a tizenhatosunkon belül leesett labdájából, öngól után szépíteni tudott. Ez elbizonytalanította a csapatot, és bár a második félidőt is jobban kezdtük, ahogy telt az idő, az ellenfél is jobban kockáztatott, mi pedig tudat alatt is az előnyt próbáltuk megtartani. A második békéscsabai gól után nagyon beszorultunk, de a lényeg, hogy nyertünk.

Hidasnémeti-Sényő-Carnifex 2-1 (1-0)

Hidasnémeti, 150 néző., v: Nagy.

Hidasnémeti: Málik - Illés, George (Bartha), Tóth K., Póti, Takács (Holló), Tóth D. (Szalóczy), Varjas, Gaal (Magyar), Molnár, Markovics. Edző: Bodnár Dominik.

Sényő-Carnifex: Járvás - Bodó, Klepács, Fenyőfalvi (Orosz) Fabu (Balogh), Toldi, Phrakonkham (Schmidt), Farkas, Páll (Kapacina K.), Tóth, Kapacina V. Edző: Fiumei Viktor és Imrő László.

Gól: George (44.). Molnár (86.), illetve Schmidt (93.)

Imrő László: - Az első félidőben lassú komótos volt a játékunk, mindenki a másikra várt. Szünet után felgyorsítottuk a játékot, sajnos a második gól eldöntötte mérkőzést. Sajnos véget ért a szép sorozatunk, a legutóbbi hét meccsből ötöt nyertünk, egyen ikszeltünk, most pedig kikaptunk.