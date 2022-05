A balmazújvárosi albérletében zárta a bajnoki pontvadászatot a Nyíregyháza Spartacus. Az NB II-es együttes a szegedieket fogadta. A találkozó gyászszünettel kezdődött, ekkor emlékeztek a Szpari egykori meghatározó játékosára Cséke Györgyre és a tragikus hirtelenséggel elhunyt szegedi kajakosra, Csanki Márkra. A mérkőzés Veizer Roland számára feledhetetlen lesz, hiszen a debreceni játékvezető utoljára fújta a sípot. Így a kezdés előtt őt is köszöntötték és ajándékot is kapott. Miként Germán Tamás, akinek ez volt az utolsó bajnokija, ő Nyíregyházán is focizott ezért Márton István asszisztensedzőtől kapott ajándékot.

A meccse a vendégek számára kezdődött jól hiszen hamar vezetéshez jutottak, lelkes szurkolói nagy örömére. Papucsek haza akarta fejelni egy előrevágott lasztit, ám Fejér már kiindult a kapujából és csak hozzáérni tudott a labdához, amely Gajdos elé került, aki megköszönte az ajándékot és gólra váltotta. Ez joggal zavarta meg a nyíregyháziakat, aki sok hibával játszottak. Aztán fokozatosan feljavult a játékuk, helyzetekig is eljutottak, sőt egyenlíteni is sikerült.

Szünet után nem sokkal ismét előnybe került a Tisza-parti csapat. Iparkodtak a mieink, ám a gólokat a vendégek szerezték, ezzel ők zárták három ponttal a bajnokságot.

Labdarúgás: NB II., 38. forduló

Nyíregyháza–Szeged 1–4 (1–1)

Balmazújváros, 600 néző, v.: Veizer (Horváth, Kövér)

Nyíregyháza: Fejér – Szokol, Papucsek, Gengeliczki, Debreceni Z. – Márkus (Sigér Á., 59.), Paku – Vass P. (Zamostny, 68.), Gresó (Pócsik, a szünetben), Kovács Á. (Pócsik, 75.) – Novák. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Szeged: Takács – Kővári, Temesvári, Vári, Debreceni (Germán, 90.) – Simon, Kovács (Murár, 90.) – Gajdos (Haruna, 90.) Farkas, Gréczi – Daru (Bitó, 75). Megbízott edző: Andorka Péter

Gól: Vass (35.) illetve Gajdos (2.), Kovács (52.), Temesvári (63.) Vári (78. 11-esből)

2. perc: Papucsek és Fejér nem kommunikáltak megfelelően egymással, hibájukat Gajdos játszó használta ki, 0-1.

35. perc: Kovács jobb oldali beadása után Vass elép került a labda, aki 10 méterről a bal sarokba lőtt, 1-1.

52. perc: Simon szabadrúgását Kovács 4 méterről fejelte a kapuba, 1–2.

63. perc: Dobos beadását Temesvári 3 méterről lőtt a hálóba, 1-3.

78. perc: Debreceni vágta fel Kővárit a tizenhatoson belül, a büntetőt Vári értékesítette, 1-4.

További eredmények

Békéscsaba -III. Kerületi TVE 2-1 (2-1)

Csákvár-FC Ajka 1-0 (1-0)

Siófok-Budaörsi SC 1-1 (1-1)

Kecskemét-Szentlőrinc SE 7-2 (3-0)

Szolnok-Szombathely 1-2 (1-1)

Pécsi MFC-Tiszakécskei LC 1-1 (1-1)

Győr-Dorogi FC 4-0 (1-0)

Vasas FC-Soroksár SC 3-3 (1-3)