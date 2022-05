Labdarúgás: megyei II. osztály, 26. (utolsó) forduló



Nyírerdő csoport



Nyírkarász-Szabolcsveresmart 1-3 (0-0)



Nyírkarász, v.: Fehér.



Nyírkarász: Molnár - Kántor, Szegedi, Farkas (Kézi), Csaholczi (Roskó), Simon, Rákoczi, Mocsár, Ujj Gy., Nagy, Ujj K. Edző: Molnár István.



Szabolcsveresmart: Bandor F. - Deák, Tóth T., Tóth G., Tóth D., Kantár, Bandor J., Rostás, Kovics, Horváth, Győri. Edző: Tóth Tibor.



Gól: Ujj Gy., illetve Bandor J., Kantár, Tóth D. Ifi: 0-2.



Molnár István: - Most inkább nem mondok semmit.



Tóth Tibor: - A szezon utolsó mérkőzésén megérdemelten szereztük meg a három pontot, mert sokkal többet tettünk érte játékban. Köszönjük a polgármesteri hivatalnak és az elnökünknek az egész éves támogatását, isten éltesse Kantár Krisztiánt!



Újdombrád-Gergelyiugornya 2-4 (0-0)



Újdombrád, v.: Veres.



Újdombrád: Nagy - Kocsi, Balla, Sinka (Bilecz), Tóth N., Ponczók, Nagy (Éles), Németh (Bálint), Tóth Á., Lippai (Mondok), Ignéczi. Edző: Balla János.



Gergelyiugornya: Révész - Baráth, Danku J., Mándi (Czirják), Illés, Danku A., Tóth (Sebestyén), Szilágyi N. (Boda), Bancsi, Fejes, Csonka. Edző: Szilágyi Bertalan.



Gól: Tóth N. 2, illetve Illés, Sebestyén, Szilágyi N., Mándi. Kiállítva: Baráth. Ifi: 2–4.



Balla János: - Köszönöm a vezetőségnek, főként Csurka Jánosnak az éves támogatását, a polgármester úrnak a pálya megfelelő karbantartását. A csapatnak is köszönöm az egész éves sikeres szereplést, az Ugornyának gratulálok a bajnoki címhez! Jó pihenést mindenkinek!



Balogh István elnökhelyettes: - Gratulálok a bajnoki címhez, amit nagyon nehéz volt megvédeni. Az együttes tíz emberrel is kitette szívét-lelkét, igazi csapatmunka volt. Gratulálok Naménynak a harmadik helyhez, köszönjük, hogy Filep Sándor polgármester itt volt a mérkőzésünkön. Gratulálok a Záhonynak is, mert egy nemes ellenfelet sikerült megelőznünk!



Fényeslitke-Pátroha 3-1 (2-0)



Fényeslitke, v.: Paráda.



Fényeslitke: Juhász - Miskolczi G., Gyüre G., Szaharda, Kovács, Gyüre G., Nagy Z., Miskolczi Á., Nagy M., Takács, Arnóczki (Nagy). Edző: Nagy Zoltán.



Pátroha: Kiss - Kalu, Mozga, Jenei, Balogh, Nagy, Kovács, Mohl, Méhész, Csépke, Bedő (Varga). Megbízott edző: Lusánszki László.



Gól: Miskolczi 2, Kovács, illetve Balogh. Ifi: 2-4.



Nagy Zoltán: - A mérkőzésen teljes erőbedobással odatette magát csapatom, ebben minden volt: büntetőhárítástól a szép gólokig. Köszönet jár minden egyes játékosnak az egész éves teljesítményért is! Köszönjük a polgármesternek, a szponzoroknak és mindenkinek, aki hozzá tudott tenni a szerepléshez, jó pihenést kívánok mindenkinek!



Lusánszki László: - Átaludtuk az első félidőt, a másodikban hiába futottunk az eredmény után. Gratulálok Kocsis Zoltánnak a gólkirályi címhez.



Kék–Tiszakanyár 4–5 (2–2)



Kék, 211 néző, v.: Rácz.



Kék: Csorba – Mátrai, Pauliska, Poór (Veress) Á., Szurcsik (Varga), Bodó, Lakatos (Ferenczi), Tóth, Dócs N., Veress M. (Duan), Szikszay (Akai). Edző: Fabók István.



Tiszakanyár: Kanyári – Dobrai, Szarvas, Oláh (Puskás), Feka A., Bodnár, Feka L., Dócs Gábor, Csépke (Balogh), Dócs Gergő, Nagy. Játékos-edző: Bodnár Gábor.



Gól: Lakatos 2, Varga, Duan (11-esből), illetve Csépke 2, Feka A., Szarvas, Feka L. Kiállítva: Feka A. (89.). Ifi: 3–4.



Fabók István: – Ez a meccs annyira életidegen volt, mint egy tépőzár a gumicsizmán. Gratulálok az ificsapatunk ezüstérméhez!



Bodnár Gábor: – Gólgazdag mérkőzést sikerült megnyernünk a szezon utolsó fordulójában. Gratulálok minden egyes játékosomnak! Mindenkinek jó pihenést!



Jéke–Tuzsér 4–2 (2–2)



Jéke, 100 néző, v.: Jurkinya.



Jéke: Szűcs (Csucska) – Bunkóczki, Szatmári, Homoki, Németh (Huszti), Végső Á., Dankó (Szlovák), Farkas, Huszti, Kovács, Végső Sz. (Sári). Játékos-edző: Dolhai Máté.



Tuzsér: Csuka – Fábián, Pásztor, Révész, Jónás, id. Iván Attila, Jaczina (Iván T.), Koszta, ifj. Iván Attila (Szabó), Setét E., Setét M. (Szőke). Edző: Szabó István.



Gól: Farkas, Végső Sz., Szatmári, Szlovák, illetve Setét M., Setét E. Ifi: 5–6.



Szabó István: – Teljesen megérdemelten nyert a hazai csapat, amely akartban, lelkesedésben is felülmúlt bennünket. Gratulálunk a Jékének és a bronzérmet szerző ifjúsági csapatunknak!



Ajak–Vaja 0–3 (0–2)



Ajak, 80 néző, v.: Kosztyu.



Ajak: Leskovics – Magyar, Iski, Balogh T., Földvári, Bakó, Hasulyó, Harakály, Balogh Tibor, Homoki, Magyar P. Edző: Barati István.



Vaja: Ilyés – Zakor M., Borsi, Bálint, Lakatos, Katona, Sándor (Vakarcs), Zakor J. (Soltész), Repelik, Simák, Zakor G. Edző: Siska Attila.



Gól: Repelik 2, Zakor J. Ifi: 5–3.



Barati István: – Az első félidő végén nem koncentráltunk eléggé, emiatt el is veszítettük a mérkőzést. Jó pihenést!



Siska Attila: – Rendkívül sportszerű mérkőzésen, kiváló játékvezetés mellett, a helyzetei jobban kihasználó csapat nyert.



Ladányi TC–Záhony 3–4 (1–2)



Mezőladány, 150 néző, v.: Novák.



Ladányi TC: Pécsi – Deskó (László), Sajtos N. (Lőrinc), Varga (Balogh G.), Jónás J., Jónás M., Jónás D., Berecz, Szitai, Cser, Jónás Kálmán II. Edző: Sajtos András.



Záhony: Mészáros – Gombkötő Z., Zán, Sárkény, Gombkötő S., Balogh S., Bara, Karasz (Szabó), Angyal, Varga (Setét), Lupcsa. Játékos-edző: Gombkötő Zoltán.



Gól: Berecz 2, Jónás M., illetve Balogh S., Gombkötő Z. (11-esből), Setét, Szabó. Ifi: 5–0.



Sajtos András: – Köszönöm az egész éves munkát a szponzoroknak, támogatóknak! Nagyon jó mérkőzésen a döntetlen igazságosabb lett volna.



Gombkötő Sándor: – Gratulálok Ugornyának a bajnok címhez! A csapatom sem vallott szégyent, nálam egyértelműen mi vagyunk a bajnokok! Köszönöm mindenkinek, aki segítette az egész szezonban a munkánkat! Ilyen szurkolótábora csak Záhonynak van!



Gémtech csoport



Milota-Encsencs 4-4 (3-3)



Sonkád, 30 néző, v.: Balogh A.



Milota: Császár – Lizák, Móricz, Fejes M., Kövesligeti, Piros (Tóth), Rácz, Szaniszló, Fejes P., Makula, Rétfalvi. Edző: Elek László.



Encsencs: Klenik – Kozma, Kóródi, Balogh Dominik (Szilágyi), Nagy (Harcsa), Tallódi, Radnai, Kiss, Bíró I. Zs. (Balogh Dénes), Bíró II. Zs., Vincze. Játékos-edző: Szilágyi Gábor.



Gól: Rácz 3, Fejes M., illetve Kiss 3, Szilágyi. Ifi: elmaradt



Elek László: – Köszönjük a vendégeknek, hogy hozzájárultak az időpont módosításához. Büszkék vagyunk ifistáink ezüstérmére. A csapat nevében elnézést kérek szurkolóinktól a gyenge szezon miatt.



Szilágyi Gábor: – A szezon utolsó meccsét parádésan kezdtük, aztán nem tudom, hogy mi történt. Mire észbe kaptunk, ellenfelünk megfordította a mérkőzést, volt azonban annyi tartása csapatban, hogy az egyik pontot sikerült megmentenünk. Köszönjük Szedlár János elnökünk egész éves támogatását. További sok sikert a sportszerűen játszó Milotának.



Nyírcsaholy-Nagydobos 0-2 (0-1)



Nyírcsaholy, 150 néző, v.: Sándor.



Nyírcsaholy: Gáspár – Iván (Csoba), Botos, Szabó V., Szamák (Jóni R.), Baráth D., Székely, Tanka, Bozsányi, Ilku (Ladányi), Baráth J. Edző: Kicsák Róbert.



Nagydobos: Pindzsula – Kovács, Budaházi, Bégány (Molnár), Paragh M., Rácz Zs., Szabó P., Paragh K., Filpe, Darcsi, Rácz P. Edző: Czine Máté.



Gól: Paragh M. 2.



Kicsák Róbert: – Végre vége. Köszönjük a támogatást az önkormányzatnak, szponzorainknak, köztük Tengyel Istvánnak. Mielőbbi gyógyulást kívánunk Ilku Ádámnak. Most jön a nyár, el kell döntenünk, hogy labdát veszünk, vagy horgászbotot.



Czine Máté: – Megérdemelt győzelmet arattunk. Köszönöm az egész éves segítséget és szórakoztatást Csiki úrnak és Szabó úrnak. Köszönöm elnök úrnak azt, hogy egy ilyen kiváló és kitűnő csapatnak lehetek az edzője. Béla bácsinak azt, hogy minden hétvégén rótta a kilométereket miattunk. Polgármester Úrnak és a szponzoroknak a támogatást. Valamint a szurkolóknak azt, hogy minden hétvégén mellettünk voltak. Összességében kitűnő tavaszi szezont zártunk. Sajnálom, hogy most jön a pihenő. Gratulálok a bajnokcsapatnak! Mindenkinek jó pihenést.



Nábrád-Kocsord 5-7 (2-2)



Nábrád, 30 néző, v.: Nagy Cs.



Nábrád: Pásztor – Balogh, Kónya, Mercz Z. (Nagy K.), Kovács, Fábián G. (Rácz), Kis, Fábián L. (Suba), Mercz Gy., Varga (Turai), Kiss. Edző: Kónya Zoltán.



Kocsord: Gergely – Huszti, Erdei A., Pálfi, Haga, Szimuly, Jónás, Máté, Erdei E., Orosz, Horváth. Edző: Disznósi Gusztáv.



Gól: Balogh 2, Kovács 2, Pásztor, illetve Máté 4, Haga 2, Erdei A. Ifi: 7-3.



Kónya Zoltán: – Gólokat már tudunk rúgni, de amíg többet kapunk biztos a vereség.



Disznósi Gusztáv: – Nyertünk… Köszönöm annak a kevés támogatónak, akik hozzájárultak a csapat szerepléséhez. Köszönöm a játékosaimnak, hogy sokszor áldozatokat hozva képviselték a kocsordi színeket. Köszönjük maroknyi szurkolóinknak, hogy a nehéz időszakokban is kitartottak mellettünk.



Nyírbéltek-Szatmárcseke 10-0 (4-0)



Nyírbéltek, néző, v.: Kiss P.



Nyírbéltek: Körmös M. D. - Ricsei, Békési, Boldizsár, Bákai (Szatmári), Szabó, Jónucz (Kóka), Gyarmati, Gózner (Kevert), Fleisz, Hóhágyi (Sárga). Edző: Körmös Miklós.



Szatmárcseke: Ombódi – Mursa L., Banga J., Kócz G., Banga B., Mursa S., Juhász, Korpás, Császár, Kóczé A., Nagy. Edző: Szűcs István.



Gól: Fleisz 5, Szabó 3, Gózner, Ricsei. Ifi: 4-3.



Körmös Miklós: – Jól mondja a közmondás, hogy a májusi eső aranyat ér. Köszönöm ennek a csapatnak, hogy ezt a csodálatos eredményt elértük. Köszönjük Bagdi Sándor polgármester úrnak, hogy végig hitt bennünk, az önkormányzatnak, hogy támogatott bennünket. Hálával tartozunk vezetőnknek Tripsánszki Jánosnak, Kevert Krisztiánnak és mindenesünknek Orosz Sándornak. Köszönjük szurkolóink egész éves lelkes biztatását és nem utolsósorban szponzorainknak.



Szűcs István: – Gratulálok a Nyírbéltek bajnoki címéhez. Köszönöm annak a tizenegy embernek, aki eljött és becsülettel végig játszotta a mérkőzést. Akik nem jöttek, azokat csak elmarasztalni tudom.



Nyírvasvári-Tisztaberek 3-2 (1-1)



Nyírvasvári, 50 néző, v.: Lipták.



Nyírvasvári: Nagy – Schmidt (Papp), Bécsi, Kovács, Balogh, Tóth, Csiszár, Lazók (Pető), Kiss B., Polacsek, Serbán. Edző. Berettyán Gábor.



Tisztaberek: Gergotics – Lancsár, Molnár Róbert, Lukács, Molnár Roland, Molnár K., Bencze, Tóth, Bodó, Jóni, Algács. Edző: Oroszi István.



Gól: Kiss 2, Polacsek, illetve Bencze, Jóni. Ifi: 5-2.



Berettyán Gábor: – Fordulatokkal teli, végletekig izgalmas mérkőzésen megérdemelten nyertünk.



Oroszi István: – Köszönjük szurkolóink egész éves buzdítását. Köszönjük a polgármester úrnak és a falu vezetőinek a támogatást. Minden sportbarátnak kellemes pihenést és nagyon jó uborkaszezont kívánunk.



Sonkád-Vámosoroszi 1-8 (0-3)



Sonkás, 40 néző, v.: Pethő P.



Sonkád: Erdődi – Pálóci, Tőkei, Bokor, Varga, Konyecski, Horváth, Cigus, Botos V., Botos Á., Lakatos. Edző: Homoki Endre.



Vámosoroszi: Munkácsi – Bakó, Kövesligeti, Márton, Somogyi, Szabó Antal, Rigó, Imre M., Róka, Csatári (Kiss), Szabó Attila. Játékos-edző: Riskó Tibor.



Gól: Lakatos(11-esből), illetve Szabó Antal 2, Kövesligeti 2, Imre M., Kiss, Somogyi. Ifi: 1-4.



Homoki Endre: – Ha nincsen ifi csapatunk ki sem tudunk állni. Ezek a srácok még ennyire képesek, de mindent megtettek a pályán, a jövő az övék.



Riskó Tibor: – Peches tavaszi szezont tudhatunk magunk mögött, céljainkat nem sikerült ugyan elérni, de egy vigasztaló harmadik helyre oda tudtunk érni. Ilyenkor az szokott történni, hogy majd jön valaki, aki mond valakit és lesz valami. Mindenkinek jó pihenést a szünetre!