A megyeszékhelyen a sportág legkisebbjei léptek pályára, Csengerben és Fehérgyarmaton a felnőttek mutatták meg a tudásukat.

Megyei női bajnokság:

Csenger – Balkány 24-36 (10-16)

jv.: Peimli Dorka, Szegedi Sára

Legjobb góllövők: Szeremi Cintia 9 gól; Gyúró Ágnes 14 gól

Harcos, küzdelmes mérkőzés volt. Első negyedóráig volt csak szoros a találkozó, és végül tizenkét találattal a Balkány diadalmaskodott – értékelt Türk-Surman Renáta.

Fehérgyarmat – Tiszavasvári 29-39 (12-21)

jv.: Móré Tamás, Pásztor Attila

Legjobb góllövők: Kromák Nikolett, Kónya Petra 6-6 gól, Balázs Dorina, Lakatos Erika 8-8, Szögi Mercédesz 12 gól

A Tiszavasvári végig kézben tartotta a mérkőzést. Jó kapus teljesítményt láttunk és a befejezések is hatékony volt. A játékvezetőknek könnyű dolga volt, mert a csapatok csak a játékkal foglalkoztak – summázott Birta Sándor versenybíró.

Fiú U-15 Balkány:

A mérkőzéseken minden csapat beleadta legjobb tudását. Ragyogó egyéni teljesítmények, szépen kidolgozott megoldások, néha heves edzői reakciók. Az utolsó fordulóban sportszerű mérkőzéseken búcsúztak a csapatok a szezontól – tudósított Mócsán Katalin versenybíró.

Hajdúnánás – Tiszavasvári 34-17

Nyíregyháza – Arany Sárkány Nyírbátor 30-23

Tiszavasvári – Bőcs-KSC Miskolc 25-33

Kisvárda – Arany Sárkány Nyírbátor 35-14

Bőcs-KSC Miskolc – Hajdúnánás 20-28

LU-15 Nyíregyháza:

Izgalmas mérkőzésekkel zárták az utolsó fordulót a szabolcsi csapatok: a Szatmár USE a Füzesabony legyőzésével megszerezték az ezüstérmet. Ebben a Nyíregyháza is a segítségére volt, hiszen ők is diadalmaskodtak a heves megyeiek ellen – tájékoztatott Kelemen Gréta versenybíró, aki külön gratulált a Szatmár USE csapatának és edzőjének.

Szatmár USE – Füzesabony 26-21

Füzesabonyi SC – Nyíregyháza 18-21

Eszterházy SC – Szatmár USE 37-24

LU-13 Nyírbátor:

A szezon utolsó fordulójában szűkös létszámmal vívták meg a mérkőzéseket a csapat, viszont annál nagyobb akarással és odaadással játszottak. A csapatok dicséretet érdemelnek egész éves munkájukért, rengeteget fejlődtek szeptember óta. Köszönjük mindenkinek – értékelt a forduló versenybírója, Hostisóczki Tamás.

Arany Sárkány Nyírbátor SE – Kisvárda 7-25

Csenger VKC – Hajdúnánás SK I 22-21

Kisvárda – Mátészalkai MTK 22-4

Hajdúnánás SK I – Arany Sárkány Nyírbátor SE 26-12

Mátészalkai MTK – Csenger VKC 6-23

LU-13 Balkány:

A lányok harcosan küzdöttek, jó meccseket láthattunk – értékelt röviden Müller-Bereeczki Andrea versenybíró.

Balkány – Vitka SE-Cigánd 4-11

Tiszalök – Sárospatak USI 17-8

Vitka SE-Cigánd – Szatmár USE 8-15

Dombrád – Sárospatak USI 24-9

Tiszalök – Szatmár USE 15-16

Balkány – Dombrád 4-23

Kisiskolás bajnokság – Kezdődobás Program:

A Kezdődobás Program harmadik fordulóját Nyíregyházán, a Continental Arénában rendezték meg 37 csapat részvételével, remek hangulatban vasárnap.

– Minden csapat problémamentesen részt tudott venni a fesztiválon. Három pályán, illetve egy kisiskolás kezdőprogram pályán élvezték a játékot a sportág legfiatalabbjai. A szülők a nézőtérről szurkoltak és néha még tanácsokkal is ellátták a gyerekeket – tájékoztatott Veress Ferenc, a szervező Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabda Szövetség versenyigazgatója.