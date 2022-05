Egy korosztály kivételével (a fiú U-14-esek pótolnak majd még egy halasztott fordulót Fehérgyarmaton) véget értek megyénkben a gyermekbajnoki küzdelmek, ahogy a megyei női felnőtt bajnokság is befejeződött, ahol a Tiszavasvári csapata állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. A megyei egyesületekben pallérozódó felnőtt és fiatal játékosok, illetve a felkészítő edzők is kietettek magukért a 2021/22-es szezonban. Jó pihenést mindenkinek a nyárra!

Megyei női bajnokság:

Tiszavasvári SE – Balkányi ISE 37:33 (16:16)

A rendkívül ideges hangulatú mérkőzést az utolsó 10 percben fordította maga javára a bajnokcsapat. Mindkét együttest dicséret illeti egész éves teljesítményéért – foglalta össze a látottakat Hostisóczki Tamás, a találkozó versenybírója.

Legjobb góllövők: Balázs Dorina és Papp Sára 10-10, Lakatos Erika és Szögi Mercédesz 6-6; illetve Gyúró Ágnes 10, Torkos Lilla 9

Tiszavasvári SE

Motocorp Fehérgyarmati VSE – Csenger VKC 31-26 (18-14)

Legjobb góllövők: Kromák Nikolett 7, Kalydi Dóra 5 gól, illetve Gyapai Abigél 9, Szeremi Cintia 7 gól

Gyermekbajnokság:

FU-14 Felsőház Mátészalka

A csapatok remek, olykor színvonalas mérkőzéseket játszottak. Szinte minden csapatban láttam egy-egy tehetséges játékost. Mind taktikailag mind technikailag kifejezetten felkészült volt több csapat is, olykor tetszetős, figuratív játékot játszottak. Látszik a sok edzés, a tudatos felkészülés - értékelt Nagy László, a fordulója versenybírója.

Fehérgyarmat – Mátészalka 33-15

Berettyóújfalu – Füzesabony 20-27

Fehérgyarmat – Kazincbarcika 25-18

Nyíregyháza – Berettyóújfalu 29-17

Kazincbarcika – Füzesabony 20-24

Mátészalka – Nyíregyháza 13-32

FU-14 Alsóház Balkány

Sérülésmentes, idényzáró hangulatú mérkőzések, ahol két csapat is már csak a kötelező létszámmal tudott kiállni. Ennek ellenére becsületes küzdelem folyt a pályán, szép megoldásokat láttunk – fogalmazott Mócsán Katalin versenybíró.

Nyírbátor – Kállósemjén SZSE-Újfehértó 20-21

SRGK Alapítvány – Sárospataki TC 13-26

Hajdúböszörmény – Nyírbátor 33-21

SRKG Alapítvány – Eger 10-21

Kállósemjén SZSE-Újfehértó – Hajdúböszörmény 24-28

FU-14 Nyíregyháza

A Borsod-Sport Klub DVTK csapata a szó szoros értelmében kiemelkedett a mezőnyből, atletikus játékosaival szinte átrobogott ellenfelein. A nyári szünet előtti utolsó fordulóban mindenki odatette magát – mondta Tarnavölgyi Gergely versenybíró.

Nyíregyháza – Dombrád 17-20

Borsod-Sport Klub DVTK – Kisvárda 28-16

Dombrád – DEAC 27-24

Hajdúnánás – Kisvárda 21-20

Nyíregyháza – Borsod-Sport Klub DVTK 16-27

DEAC – Hajdúnánás 34-27

LU-14 Nyírbátor

A szezon utolsó fordulójának első mérkőzésén, a közönség által teremtett remek légkörben, hatalmas rangadót nyert meg a Vitka SE-Nyírbátor csapata. A másik mérkőzésen a Tiszalök VSE csapatának fiatal játékosai is megmutatták tehetségüket. Köszönjük a megjelent csapatok egész éves munkáját, találkozunk szeptemberben – tájékoztatott Hostisóczki Tamás versenybíró.

Kisvárda – Vitka SE Nyírbátor 10:11

Tiszalöki VSE – Kisvárda 11:29

LU-12 Kisvárda

Az LU-12 1. csoport 10. fordulója a kisvárdai Szent László Gimnázium Tornacsarnokában került megrendezésre. A bajnokság utolsó fordulójának napján óriási csatákat vívtak a lányok – summázta a látottakat Bereczki-Müller Andrea versenybíró.

Vitka SE Cigánd – Hajdúnánás 23-18

Dombrád – Kisvárda 9-35

Hajdúnánás – SZIKE 38-5

Vitka SE – Dombrád 13-20

SZIKE – Vitka SE 16-12

Kisvárda – Vitka SE Cigánd 19-11

FU-12 Levelek

Izgalmas, jó színvonal, sérülésmentes nap – értékelt röviden a forduló versenybírója, Medve Róbert.

SZIKE – Arany Sárkány Nyírbátor 28-18

Balkány – DEAC 12-29

Arany Sárkány Nyírbátor – Mátészalka 7-19

Berettyóújfalu – Balkány 17-17

Mátészalka – DEAC 11-25

SZIKE – Berettyóújfalu 17-18

FU-10 Fehérgyarmat

A gyermeknapi rendezvények kissé „elvonták” a gyerekeket a mérkőzésektől, mivel volt olyan csapat, amely csere nélkül érkezett. A mezőnyből kiemelkedett a DEAC, a játékosaik látványos megmozdulásokkal, sok-sok góllal kápráztatták el a szép számú közönséget. A szülők sportszerűen buzdították a gyerekeket, akiknek láthatóan nagyon jól esett ez. Biztos vagyok benne, hogy a pályára lépett gyerekek közül többel is fogunk még találkozni magasabb osztályban is – számolt be a tapasztalatairól Mócsán Katalin versenybíró. Ebben a korosztályban nem állapítanak meg hivatalos végeredményt.

Résztvevő csapatok: Szatmár USE, Filo SE, Fehérgyarmat, DEAC, Szivacs KC, Arany Sárkány Nyírbátor, Balkány

FU-10 Kisvárda

A kisvárdai lány U-10- es tornán a gyerekek nagy örömmel játszottak. Néha egy pici sérülés után megjelentek a szemekben a könnycsepek de rövid ápolás után mosolyogva tértek vissza a játéktérre. A szülők nagyszerű hangulatot teremtettek, így még a kevésbé jól sikerült meccsek sem fájtak annyira – pengetett meg érzelmes húrokat Kocsmáros András versenybíró. Ebben a korosztályban nem állapítanak meg hivatalos végeredményt.