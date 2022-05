Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 35. forduló



Sényő-Putnok 0-5 (0-3)



Sényő, 200 néző, v.: Kovács.



Sényő-Carnifex: Járvás - Fenyőfalvi, Toldi, Kapacina K. (Balogh), Phrakonkham, Farkas, Schmidt (Mányi), Tóth, Kapacina V., Vámos (Páll), Orosz. Edző: Fiumei Viktor, és Imrő László.



Putnok: Cserepka - Gellén, Nádimov, Nagy, Katona, Buda, Csutora, Dobrovolszki, Juhos, Fülöp. Edző: Szalai Ákos.



Gól: Katona, Budai, Nagy, Nadimov, Hadházi.



Imrő László: Amit felépítettük az elmúlt hat héten azt leromboltuk öt nap alatt. Ki lehet kapni egy jó csapattól, de nem így.



Kisvárda master Good II-Tiszafüred 4–1 (2–1)



Várkerti Sporttelep, 150 néző, v.: Tóth.



Kisvárda Master Good II: Perehanec – Czene, Králik, Rubus, Sikorszki – Bíró, Szőr (Avetiszjan) – Simon (Hricu), Kirjuhin (Nikolasin), Heles (Kotroczó) – Bokor (Vass). Edző: Kocsis János



Tiszafüred: Tajti – Illés, Háda (Skulka), Kalóz (Bojtos), Bódis, Tomola, Barzsó, Vincze, Mácsai, Kertész, Barna. Edző: Dorcsák Zoltán



Gól: Bokor (5.), Králik (8.), Rubus (70.), Nikolasin (77.) illetve Barna (27.)



Kocsis János: – Jól kezdtük a mérkőzés elejét, működtek a letámadásaink, illetve a pontrúgásaink, ebből sikerült gyorsan kétgólos előnyt szereznünk. A második félidőben is betálaltunk kétszer, így a győzelmünk nem forgott veszélyben. Örülök annak, hogy a cserék is tudtak hozzátenni, jár nekik is az elismerés.