Semmi sincs kőbe vésve, de nagy esély van rá, hogy a Fatum-Nyíregyháza szerdán játssza az utolsó bajnoki mérkőzését. A néhány napig még címvédőnek tekinthető csapat a vártnál hamarabb kiszállt az aranyéremért folytatott harcból, a szereplését azonban nem fejezte be a Kaposvár elleni harmadik vereség után, mert további helyosztókon kell pályára lépnie.

Megtartanák az energiát

A Fatum gond nélkül vette a DVTK elleni párharcot és az Újpest ellen is remekül kezdett, hazai pályán magabiztosan nyert. A második meccs már nehezebben alakult, a fővárosiaknak meccslabdájuk is volt, Vaida Beátáék azonban ezt hárították és 3:2-vel növelték előnyüket a párviadalban. Szerda 18 órakor a Continental Arénában rendezik meg a harmadik összecsapást, ha a nyíregyháziak ezt is megnyerik, megszerzik az ötödik helyet.

– Egy rájátszássorozatban nagyon fontos, hogy elfelejtsd az előző mérkőzést – fogalmazott Szasa Nedeljkovics, a Fatum vezetőedzője. – Nekünk is ezt kellett tennünk, azzal a feltétellel, hogy megtartjuk az energiát, amit az újpesti találkozón megszereztünk. Nem szabad arra gondolni, hogy az utolsó meccs lehet.

Csak a saját játékukra figyelnek

– Úgy kell játszanunk, mint az eddigi összecsapásokon, azaz fegyelmezetten és motiváltan. Sejtettük, hogy az UTE máshogy fog játszani, mint Nyíregyházán, ezzel a maximumra kényszerített bennünket. Az volt a kulcs, hogy motiváltan röplabdáztunk. Pontról pontra fel kell majd vennünk a ritmust. Nem foglalkozunk azzal, melyik csapaton van a teher, nekünk azzal kell törődnünk, hogy minőségi játékot nyújtsunk – zárta szavait a tréner.