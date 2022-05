Három és két évvel ezelőtt úgy készült a Kisvárda Master Good az NB I. utolsó fordulójára, hogy a bennmaradásért kellett küzdenie. A zárómeccsnek az idén is van tétje, ám a szabolcsiak szempontjából már „csak” az a kérdés, hogy ezüst- vagy bronz­érmet szereznek-e.

A második helyen álló Kisvárda két ponttal előzi meg a Puskás Akadémiát és öttel jobb a gólkülönbsége. Ha a Várda nyer, biztosan megőrzi pozícióját, mint ahogy abban az esetben is, ha a felcsútiak nem nyernek. Claudiu Bumbáéknak a gólkülönbség miatt minden bizonnyal a döntetlen is elég lehet.

Jó hangulatban, de komolyan

– Valóban egészen más, hogy nem kell izgulnunk a bennmaradásért, vasárnap kellemes teherrel léphetünk pályára, hiszen a nemzetközi kupaindulás már biztos és megszerezhetjük az ezüstérmet – mondta Erős Gábor, a Kisvárda vezetőedzője.

– Ilyenre még nem volt példa a kisvárdai klub életében, így érthető, hogy jó hangulatban készültünk az utolsó mérkőzésünkre, de természetesen a megfelelő komolyság mellett. A stáb és a játékosok részéről sem vesszük félvállról a meccset. Hatalmas siker kapujában állunk, szeretnénk is bemenni az ajtón! Azt akarjuk, hogy győzelemmel zárjunk, és itthon nagyot ünnepeljünk a szurkolóinkkal.

Ehhez a nyolcadik helyen álló ZTE ellen kellene jó eredményt elérni. A zalaiak az elmúlt öt találkozójukat elveszítették, nehéz megmondani, hogy az utolsó körben mi lehet a motivációjuk.

– Szerintem az is motiváló, hogy a hatodik, vagy a nyolcadik helyen végez-e a csapatod, ez nekik sem mindegy – reagált a tréner. – Valószínűleg a rossz sorozatukon is változtatni szeretnének. Egyébként nem lehet mondani, hogy rossz szezonjuk lenne, hiszen simán bennmaradtak, majdnem a végéig úgy nézett ki, hogy a negyedik helyről is álmodhatnak. Az viszont biztos, hogy nem lehetnek motiváltabbak nálunk. A játékosok egy „kólameccsen” is szétrúgják egymást, akkor a második helyért vívott mérkőzésen nem is lehet kérdés az akarat.

A vezetőedző hozzátette, bár ilyenkor mindenki összeszorítja a fogát, sérülés miatt lesz egy-két kimaradó, de a keret van olyan bő, hogy pótolják a hiányzókat.

Akárhogy is lesz, az biztos, hogy története legsikeresebb szezonját zárja a klub, amiért csak ünneplést érdemel a csapat!

Harc a 2. helyért, az állás

2. Kisvárda 32 15 11 6 48-33 56

3. Puskás A. 32 14 12 6 42-32 54

A 33. forduló programja

Péntek

Mezőkövesd–Újpest 20.15

Szombat

Gyirmót–Ferencváros 14.45

Mol Fehérvár–Paks 18.30

Vasárnap

Kisvárda–ZTE 16

Puskás Akadémia–Honvéd 16

MTK–DVSC 16