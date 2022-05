Az NB I. utolsó előtti fordulójának vasárnapi, paksi mérkőzésén a vendég Kisvárda Master Good lépett pályára nagyobb téttel, hozzá kell tenni, a szabolcsiaknál is már csak az a kérdés, hogy felkerül-e a hab a tortára. Azt a bizonyos „pluszfeltétet” az ezüstérem jelentené, amihez már azzal közelebb került a Várda, hogy a Puskás Akadémia nem tudott nyerni szombaton.

A Tolna megyeiek az 500. NB I.-es mérkőzésükön szerettek volna ünnepelni, de Bognár Györgynek azért fontosabb volt, hogy a Magyar Kupa szerdai döntőjében friss legyen az együttese, emiatt hét helyen változtatott a hét közben pályára küldött kezdő tizenegyen, többek között a 31 gólos Ádám Martin is a kispadon kapott helyet.

Szép indítás és jó védekezés

Jó ritmusban kezdtek a csapatok, s könnyen előfordulhatott volna, hogy korai gólt látunk, ugyanis Pintér Csaba játékvezető a hetedik percben a tizenegyespontra mutatott. Szabó János balról érkező beadására startolt rá Sajbán Máté, aki Lazar Csirkoviccsal akadt össze a kapu előtt, a paksi támadó emiatt el is esett. Nagy Richárd aztán hiába készült a büntető elvégzésére, hosszas videózás után kirúgással folytatódott a játék, mert mint kiderült, Sajbán lesen kapta a labdát.

A valószínűsíthető góltól tehát megmenekültek a várdaiak, ám a korán megsérült Dombó Dávid állapota miatt fájhatott a fejük. A kapus pályán maradt, ám a meccs végéig sántikált, benne volt a pakliban, hogy egy jól helyezett lövéssel nem tud mit kezdeni.

Csakhogy nem nagyon volt védenivalója, mert a csapat védekezése a szokásoknak megfelelően stabilan teljesített. Kérdéses volt viszont, hogy az igencsak leült tempó mellett a vendégeknek lesz-e jó támadásuk. Erre a 31. percben kaptunk választ: Driton Camaj egypasszos kontra végén előnyhöz juttatta a Kisvárdát! A piros mezesek még a szünet előtt újabb gólt is szerezhettek volna, ám Herdi Prenga fejesét Osváth Attila kirúgta a gólvonal elől.

A hazaiak a második félidő derekán hármascserével igyekeztek javítani a játékukon, ami valamivel élénkebb is lett, ám az egyre több szabadrúgás- és szögletlehetőségükből sem voltak veszélyesek. A nagyobb helyzet megint a másik oldalon alakult ki, miután Bohdan Melnik szép cselt követően centikkel a jobb kapufa mellé lőtt, kicsivel később pedig egy beadás pont annyira érkezett Claudiu Bumba mögé, hogy a támadó ne tudjon pontosan lőni.

Az utolsó percekben már szinte csak a vendég tizenhatos környékén, vagy azon belül járt a labda, Ádám Martin szöglet után a kapufára fejelt, a Várda azonban kihúzta a hajrát és december 12. óta először nyert bajnokit idegenben.

A szabolcsiak úgy várhatják az utolsó fordulót, hogy immáron pontelőnnyel állnak a második helyen és jó eséllyel döntetlennel is megszerezhetik az ezüstérmet.

Paks–Kisvárda Master Good 0–1 (0–1)

Paks, v.: Pintér (Georgiou, Horváth). Paks: Rácz – Szélpál (Gyurkits, 77.), Gévay, Kicsik – Osváth, Windecker, Kesztyűs, Szabó (Meggyes, 61.) – Kocsis (Böde, 61.), Sajbán, Nagy R. (Ádám, 61.) Vezetőedző: Bognár György. Kisvárda: Dombó – Peteleu (Hej, 83.), Csirkovics, Prenga, Leoni – Zlicsics (Melnik, 65.), Karabeljov (Ötvös, 65.) – Navrátil, Makowski, Bumba (Mesanovic, 77.) – Camaj (Kravcsenko, 77.).

Vezetőedző: Erős Gábor. Gól: Camaj (31.).

Percek, események

31. perc: Peteleu a saját térfeléről végzett el gyorsan szabadrúgást, az indítást Camaj mellel tette maga elé, s a kifutó Rácz felett a kapuba emelt 18 méterről, 0–1.

86. perc: baloldali szöglet után Ádám 6 méterről a bal kapufára fejel

Mesterszemmel:

Bognár György: – Több kezdőjátékosunkat azért pihentettük, hogy jó passzban legyünk a Fradi elleni kupadöntőn. Ennek ellenére nem kellett volna kikapnunk ezen a mecscsen. Nagyon kevés volt a tiszta játékidő: ha a Kisvárda gólt szerez, onnantól tördeli a játékot, amit ezúttal is meg tudott tenni. Utólag jelezték nekem, hogy szabálytalan volt a góljuk, mert mozgó labdából indították a támadót. Ha ez így volt, a VAR nem hogy velünk, hanem inkább ellenünk volt. A második félidőben mindent egy lapra tettünk fel, lefejelt labdákból voltak lehetőségeink, de olyan minőségi játékot nem produkáltunk,

amivel megnyerhettük volna a mérkőzést.

Révész Attila sportigazgató: – Mindkét együttes figyelembe vette a hétközi fordulót, ezért nem a legerősebb csapatok léptek a pályára. Ennek ellenére mindkét csapat próbált a saját stílusában játszani, a hazaiak a rájuk jellemző szélső beadás után tizenegyeshez is jutottak, amit szerencsére visszavont a játékvezető. Ez megnyugtatott minket és meg is szereztük a vezető gólunkat. A második félidőben számítottunk rá, hogy a Paks az erősebb játékosait behozza előre, de három belső védő tökéletes megoldás volt erre. A csapatot most a küzdelem jellemezte, mindenki sportemberi nagyságáról tett tanúbizonyságot.