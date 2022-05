Ugyan még két forduló hátravan a megyei I. osztályú bajnokságból, egy alakulat számára azonban befejeződött a pontvadászat, a Nyírgyulaj lejátszotta a szezon utolsó mérkőzéseit. Egyébként mozgalmas hetük volt csapatainknak, két bajnoki mérkőzés mellett négy gárda a Magyar Kupában volt érdekelt szerdán. A megyei elődöntők közül csak egyet rendeztek meg, amelyen az Újfehértó a Balkány ellen biztosította helyét a döntőben, a másik finalista pedig a Nagyecsed lesz, akik játék nélkül jutottak tovább, mert a Mátészalka lemondta a találkozót. Szintén ezen a napon az Ibrány Csengerben vívta ki az országos főtáblára jutást.

Ami a hétvégét illeti, az Ibrányra ismét hosszú utazás vár, Kiss Tamás alakulat Tarpán vívja meg a szezon utolsó idegenbeli mérkőzését. A hazaiakat megcsapta a kiesés szele, de úgy tűnik összekapták magukat és regnáló bajnokként elkerülte őket ez a szégyen, hátra azonban még nem dőlhetnek. Vendégeik az ezüstéremre hajtanak, így bizonyára parázs csata várható. A második helyet szeretné megcsípni a Csenger is, ehhez Mátészalkán kellene nagyot alakítaniuk. A formák alapján nem lenne meglepő, ha vendégek gyarapodnának három ponttal. A Nagyecsed is odaérhet a dobogóra, jó formában is vannak, hét meccses veretlenségi sorozatban vannak, így az esélyek mindenképpen mellettük szólnak a Gyulaháza ellen.

A Vásárosnamény legutóbb Nyírbátorban a hajrában adta döntetlenre a mérkőzést. Az ott hagyott két pont talán hiányozni fog a végén, de még így is van esélyük a dobogón végezni, ehhez azonban nem szabad hibázniuk Nyírmeggyesen. Evés közben jön meg az étvágy, szokták mondani, így van ezzel a Balkány is. Mirgai László csapata már elérte célját, a kupában az országos főtáblára jutottak, a bajnokságban pedig a középmezőny tagjai. Ezzel azonban nem elégedtek meg, a legjobb hat között szeretnének végezni. Az esélyek mellettük szólnak, hiszen vendéglátójuk a Mándok gyenge tavaszt produkál, ebben az esztendőben mindössze kétszer hagyták el győztesen a játékteret.

Remekül kezdte az évet a Nagyhalász, Nagy Lajos gárdája azonban az utóbbi időben gödörbe került és sorra veszíti mérkőzéseit, talán az utolsó utáni szalmaszálba kapaszkodhatnak a Kemecse ellen, amely szintén nem érezheti mát biztonságban. A hétközi kupa siker talán elég lendületet ad Piskóti Zsolt csapatának, hogy győzelemmel búcsúzzon Téglástól. Nem lesz azonban egyszerű a feladat, hiszen a Nyírbátor hét meccse őrzi veretlenségét, igaz ebből ötször döntetlenre végeztek.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 29. forduló, edzői várakozások (kezdés: 17, ifi: 15)

Szombat

Nyírmeggyes (14.)–Vásárosnamény (4.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Utolsó hazai mérkőzésünket szeretnénk egy szép eredménnyel zárni. Nehéz dolgunk lesz, hisz Vásárosnamény nagyon jó állománnyal rendelkezik, és minden esélye megvan, hogy dobogós helyen végezzen. Csapatom többször bizonyította már, hogy képes felvenni a versenyt az élcsapatokkal, remélem, ez most is sikerül.

Géczi István, a Vásárosnamény játékos-edzője: – Ismét egy nehéz mérkőzés vár a csapatra, tudjuk, hogy a Meggyesnek nagy szüksége van a győzelemre. Viszont a mi számunkra is fontos a három pont megszerzése, hiszen továbbra is az élmezőnyben szeretnénk maradni.

Nagyecsed (5.)–Gyulaháza (16.)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Tudom, hogy minket tartanak a meccs esélyesének, ettől függetlenül nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Azt fogom kérni a csapattól, hogy egy percig se becsülje le az ellenfelet, mert ha nem így teszünk, akkor egy nagy pofonba is beleszaladhatunk. Ellenfelünk több hete nem szenvedett vereséget, ezért nagyon komolyan kell venni őket. Egy célt már sikerült elérnünk, a megyei kupadöntőbe bejutottunk, igaz, ehhez az kellett, hogy a Szalka nem állt ki ellenünk, de erről mi nem tehetünk.

Bardi Gábor, a Gyulaháza edzője: – Jó csapathoz látogatunk, de megpróbáljuk kihozni a legtöbbet a mérkőzésből.

Mátészalka (9.)–Csenger (3.)

Kiss Gábor, a Mátészalka edzője: – Hetek óta nem túl rózsás a helyzetünk, ami természetesen morálisan sem tesz jót a csapatnak. De új mérkőzés, új remény, és mint tudjuk, a remény hal meg utoljára

Barcsay István, a Csenger edzője: – Szeretnénk folytatni idegenbeli jó sorozatunkat, remélem, hogy sérültjeink harcra készek lesznek. Bízom benne, hogy egy jó szomszédvári rangadó kerekedik ki.

Tarpa (12.)–Ibrány (2.)

Varga Gyula, a Tarpa edzője: – Kíváncsian várom, hogy ifjaink mire lesznek képesek a megye egyik legjobb csapata ellen.

Kiss Tamás, az Ibrány edzője: – Sok időnk nincs az ünneplésre a kupasiker után, hiszen hétvégén ismét egy kemény, férfias próba vár ránk. Egy olyan Tarpához látogatunk, amely a tavasszal bizonyította, hogy egy nagyon jó csapat, ráadásul az utóbbi időszakban nem igazán tudtunk eredményesen szerepelni Tarpán. Bízunk benne, hogy szombaton ezen változtatni tudunk, mert a bajnokságban kitűzött céljainkért mindent meg is kell tennünk.

Vasárnap

Újfehértó (7.)–Nyírbátor (8.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Nem tudom, mennyi maradt még a srácokban, de az biztos, hogy könnyen nem fogjuk adni magunkat az utolsó „hazai” mérkőzésünkön. Szervezett, masszív csapattal találkozunk, úgy gondolom, a nézők most sem fognak rosszul szórakozni!

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – A bajnokság utolsó mérkőzésére szeretnénk összeszedni magunkat, és játszani egy jó meccset az Újfehértó ellen Tégláson.

Nagyhalász (15.)–Kemecse (13.)

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Sok edző véleményezte már, hogy a Kemecsének az élmezőnyben lenne a helye a játékoskeretet illetően, és nem értik a szereplését. Többször láttam őket játszani, amikor az FC Hol­lywood-arcukat mutatják, bárkit megfognak, ha a Vidám Fiúk FC formájukat hozzák, olyan, mintha szórakoznának, packáznának még saját magukkal is. Egy szó, mint száz: fel kell nőnünk a feladathoz.

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Pont olyan elánnal készülünk a hétvégére, mintha veszítenivalónk lenne, mert lehet, hogy van is.

Mándok (10.)–Balkány (6.)

Dancs Attila, a Mándok technikai vezetője: – A múlt heti felfogással kell pályára lépnünk, és akkor nem kérdés a három pont sorsa. Természetesen ez nem kívánságműsor. Fejben dől el minden!

Mirgai László, a Balkány edzője: – Kíváncsian várom, hogy a szerdai kupameccs mennyit vett ki a srácokból. Nehéz meccsre számítok, hiszen a Mándok jobb csapat annál, mint amit a táblázat mutat. Céljainkat elértük, a kupában főtáblára jutottunk, a bajnokságban pedig a középmezőnyben vagyunk, de szeretnénk előrébb végezni. Ezért mindent meg fogunk tenni a pontszerzésért.