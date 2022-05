A Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre megalakulásának 100. évfordulóját ünnepli. A centenáriumi év 2019-ben volt, ám a koronavírus-járvány nem engedte, hogy az egyesület olyan körülmények között emlékezzen, mint ahogy idén és kiváltképp pénteken, s szombaton teszi.



A programsorozat ugyanis ezen a hétvégén zárul. A színvonalas eseményeket péntek délelőtt sajtótájékoztató keretein belül vezették fel.



– A születésnapok mindig jeles ünnepek, ha centenáriumi év, akkor a legkiemelkedőbb – fogalmazott Torma Tamás egyesületi elnök. – Így van egyesületünknél is, amely 1919-ben kezdte meg működését. Ennek megfelelően 2019-ben indult a rendezvénysorozat, de a koronavírus-járvány miatt elhúzódott. Tavaly decemberben egy mérföldkő volt a száz év történetét feldolgozó könyv bemutatója, és a következő a gála megrendezése. Úgy gondoltuk, hogy a mosolygó arcokat maszkkal eltakarva nem az igazi az ünnepség, ezért vártunk idáig. Bízom abban, a mögöttünk hagyott száz év sikerein felbuzdulva hétfőn is arra ébredünk, hogy tovább kell tevékenykednünk.

Az egyesület pénteken „Száz év sporttörténete” néven szakmai rendezvényt tartott, egész nap sportágbemutatókat rendezett a város iskoláiban, egyesülettörténeti kiállítást nyitott meg, este gálával zárta a napot. Szombaton emléktáblát avatnak, jubileumi labdarúgókupát bonyolítanak le, zárásként pedig az érdeklődők az MMTK sportlegendáitól hallhatnak élménybeszámolót pályafutásukról, mátészalkai emlékeikről.



A közösség összetartó ereje



Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint a sport egyik legfontosabb velejárója a közösségi élmény. Mint mondta, az MMTK száz éven keresztül jelentett valamit Mátészalka közösségének, jelent valamit azoknak, akik ebben az egyesületben valamilyen sportágban jeleskedtek. Ez azért fontos, mert szerinte a mai társadalomból hiányzik a közösség összetartó ereje.



Az egyesület jelenleg nyolc aktív szakosztállyal működik (labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, a karate három szakága, cselgáncs, úszás). Ezek egyik jeles képviselője, Kocsán Petra is jelen volt a sajtótájékoztatón. A 24 éves, 41-szeres válogatott labdarúgó Mátészalkán kezdte a pályafutását, később Budapesten folytatta, jelenleg a Hoffenheim játékosa.



Van kikre felnézni



– Mindig jó érzés hazatérni, különösen, ha ilyen jeles eseményt ünnepelhetünk. Sok szép emlék fűz a klubhoz. Nem véletlen, hogy szerelmese voltam a sportágnak, hiszen nagypapám, Kocsán Gábor és édesapám is szép eredményeket ért el a mátészalkai klubban, viszont ha annak idején nem jön be az óvodába Virovecz Pali bácsi, és kérdezi meg, hogy ki akar labdarúgást játszani, most nem ülök itt – árulta el a fiatal futballista.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke, ­Baracsi Endre vette át a szót, aki ­kiemelte, ha egy klub válogatott sportolót nevel, az jó visszaigazolása a szakmai munkának.



Szerinte fontos, hogy legyenek ­Petrához hasonló példaképek, akik megmutatják a fiataloknak, mit érhetnek el, ha komolyan veszik az adott sportágat.

– Köszönöm Petrának, hogy fontosnak tartja képviselni ezt a közeget. Biztos vagyok benne, hogy ez nagy lökést ad a gyerekeknek. Lehet, néhány év múlva azt mondja valaki, „ha akkor nincs itt Petra, akkor most nem lenne válogatott játékos” – fogalmazott Baracsi Endre.



Az egyesület gála keretein belül kitüntette a klub életében fontos szerepet játszó sportolókat, sportvezetőket, támogatókat, köztük lapunkat is.

MMTK-kitüntetettek



Kiváló MMTK-sportvezető: Fülöp István Sándor, dr. Pénzes András, Erdős Jenő, Petróczi István, Ignácz András. Kiváló MMTK-sporttámogató: dr. Szabó Tünde, Kovács Sándor, dr. Hanusi Péter, Csányi Sándor, dr. Kocsis Máté, dr. Wladár Sándor, dr. Tóth László, dr. Mészáros János, dr. Simicskó István. Kiváló MMTK-médiapartner: Kelet-Magyarország szerkesztősége, Mátészalka Televízió szerkesztősége. MMTK-ikon: Bacsi Mihály, Badari Tibor, Bodnár László, Bodó Richárd, Borgyos Panna, Erdélyi Lilla, Hornyák Ágnes, ifj, Orosz Attila, Kocsán Petra, Kun Attila, Pásztor István, Pócsik Roland, Torma Eszter Panna, Gaál Adrienn.