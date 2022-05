Fantasztikus szezon végén a befejezés is álomszerűen alakul! Mint ismert, a Kisvárda Master Good múlt héten előbb biztossá tette, hogy dobogós pozícióban végez, majd vasárnap hatalmasat lépett az ezüstérem megszerzése felé. Utóbbit azzal érte el, hogy idegenben legyőzte 1–0-ra a Paksot.

Megvolt a stabilitás

Pedig nem indult túl jól a mérkőzés, hiszen a hazaiak tizenegyesrúgáshoz készülődtek, amikor a VAR segítségével Pintér Csaba játékvezető visszavonta az ítéletet. A valószínűsíthető kapott gól helyett még az első félidőben betalált Driton Camaj, ami a győztes gólt jelentette, hiszen a tolnaiak hiába igyekeztek a végén, csak kapufáig jutottak.

Az idényben 73 gólos Paks a szezonban harmadszor maradt találat nélkül, ami a kisvárdai védekezést dicséri.

– Megvolt az a stabilitás, amit szerettünk volna – értékelt Erős Gábor vezetőedző. – Tudjuk, hogy a Paks intenzív játékot próbál játszani, hosszú labdák ívelésével játssza meg az elöl lévő támadókat. Erre készültünk, a tizenegyes-szituációt leszámítva sikerült is hatástalanítani, de ott is taktikai szabálytalansággal megállíthattuk volna az akciót. Les miatt szerencsére szabadrúgás következett kifelé, biztosan egészen más mérkőzés lett volna, ha büntetőt rúgnak. A második félidőben voltak melegebb szituációk, de nem éreztem nagy veszélyt, nem volt meg az átütőerő a Paksban. Egy pontrúgás után Ádám Martin fejelt kapufát, ezen kívül nem voltak nagyon veszélyes akcióik, inkább nekünk volt lehetőségünk arra, hogy lezárjuk a mérkőzést, de boldogok vagyunk az egy nullal is. Nem sokan képesek nullán tartani otthon a Paksot.

A két pont előnnyel második helyen álló Kisvárda az utolsó fordulóban azért lép pályára, hogy a ZTE ellen megőrizze pozícióját és a Puskás Akadémiát maga mögött tartva megszerezze az ezüst­érmet.

Győzelemre törnek

– Most már a kapujába léptünk annak, hogy a négyzetre emeljük az álmunkat – fogalmazott a tréner. – Nem sokan gondolták volna, hogy ebben a szituációban lehet a csapat. Akár az egy pont is elég lehet a második hely biztosítására, de nem ebben gondolkodunk, hanem hazai pályán aratott győzelemmel szeretnénk nagyot ünnepelni a szurkolóinkkal.

Harc a 2. helyért, az állás

2. Kisvárda 32 15 11 6 48-33 56

3. Puskás A. 32 14 12 6 42-32 54

A 33. forduló programja

Péntek

Mezőkövesd–Újpest 20.15

Szombat

Gyirmót–Ferencváros 14.45

Mol Fehérvár–Paks 18.30

Vasárnap

Kisvárda–ZTE 16

Puskás Akadémia–Honvéd 16

MTK–DVSC 16