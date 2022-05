A férfi kosárlabda NB I. A csoportjában 11. helyen végzett Hübner Nyíregyháza BS pénteken újabb szerződés-hosszabbítást jelentett: Bazsó Brúnó után Mokánszki Máté is a Cápáknál marad.

Mokánszki nyíregyházi nevelésű játékos, a 2016–2017-es idényben mutatkozott be a felnőttek között, azóta meghatározó tagja a Blue Sharksnak. Legjobb idényét a B csoportos bajnoki címmel zárult évadban teljesítette, a 2020–2021-es idényben átlagban húsz percet töltött a pályán, 9.4 pontot, 5.5 lepattanót és 14.1 VAL-t jegyzett, amivel a bajnokság egyik legjobb fiatal játékosa volt.

Minden körülmény adott

– Nagyon örültem, mikor megkeresett a vezetőség, hogy szeretnének jövőre is a csapatban tudni – mondta a hosszabbítással kapcsolatban Mokánszki Máté. – Nyugodt szívvel hosszabbítottam még egy évre, mert a körülmények és a csapat is megfelelő ahhoz, hogy jó 2022–2023-as szezont építsünk fel. A mögöttünk hagyott idényben jól szerepeltünk újoncként, a tizenegyedik helyen végeztünk a tabellán és a Magyar Kupán is részt vehettünk. Remélem, a következő szezonban felül tudjuk múlni ezt a teljesítményt!

A 22 éves magasember a mögöttünk hagyott szezonban sokat játszhatott az élvonalban és a következő idényben is megfelel a fiatalszabálynak, vagyis egyike lehet annak a 23 éves játékosnak, akinek az első félidőben pályán kell lennie.