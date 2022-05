Az eseményen részt vettek Miló András nagymester tanítványai is. A Tai Qi Boxing Se versenyzői közül a mester kategóriában küzdőtérre lépett női formagyakorlatban, és Európa bajnoki címet nyert Mikula Judit. Ő még Senior pusztakezes formában begyűjtött még egy harmadik helyezést is. Dr. Kupay Márta pusztakezes forma gyakorlatban lett ezüstérmes. Galyas Regina Junior puszta kezes és fegyveres számokban nyert két bronzérmet.

Emellett a küzdelmi számokban (light contact, stop semi contact és chikara kurabe) szerzett még három ezüst érmet. Rimaszombati András a két küzdelmi számban egyaránt ezüstöt, a két formagyakorlatban egy ezüstöt és egy bronzot szerzett. Horvát Hajnalka Leticia Forma gyakorlatban VI. míg Lght contact küzdelemben a dobogó második fokára állhatott. A korábbi évekhez hasonlóan most is megrendezték a Speciál kategóriát ahol a fogyatékkal élők mérhették össze tudásukat. Itt Szécsi Nándor (idősebbekkel is megtűzdelt mezőnyben) lett második.