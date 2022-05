Nyírbátor, 108 néző, v.: Major.

Nyírbátor: Borkó – Czerula, Szabó M., Sőre, Danó (Molnár, Selymes), Bakó (Nagy T.), Varga, Erdei, Hegedüs, Török, Lukács T. (Lukács B.). Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Vásárosnamény: Kardos – Géczi, Bátyi, Szabó R. (Szabó T.), Zán, Deskó, Misák, Illés (Nagy Á.), Csordás, Barta, Orosz. Játékos-edzők: Illés Péter, Géczi István.

Gól:

Erdei Zoltán: – Az első félidőben ismét bealudtunk kicsit, de annak tudok örülni, hogy a második játékrészben nulla kettes állásnál is volt tartása a csapatnak és fel tudtunk állni, kicsi szerencsével még itthon is tarthattuk volna a három pontot.

Géczi István: – Kettő nullás vezetésnél többször lezárhattuk volna a mérkőzést, a kimaradt helyzetek megbosszulták magukat, így a végén örülhettünk a döntetlennek is. További sok sikert a Bátornak!

Csenger–Nagyecsed 2–2 (2–1)

Csenger, 200 néző, v.: Tomori.

Csenger: Makay – Katona (Péter), Popovics, Nagy, Csorvási, Jónás, Antal, Stef, Osváth, Gaál, Bence. Edző: Barcsay István.

Nagyecsed: Sarkadi Zs. – Sarkadi G. (Gömze), Zámbó, Nyíri (Bernáth), Pócsi, Bulyáki K., Bulyáki A. (Somlyai), Kóka S., Kóka R., Mezei (Terdik), Nyíregyházi. Edző: Kósa József.

Gól: Popovics, Stef, illetve Nyíregyházi, Terdik. Kiállítva: Péter (93.), illetve Nyíregyházi (93.). Ifi: 3–0.

Barcsay István: – Az első félidőben jobban játszottunk és eredményesek is voltunk, a második játékrészben az ellenfél felülkerekedett és az utolsó percben gólt szerzett. Sajnálom, hogy megint hosszabb lett a mérkőzés a kelleténél, de megyünk tovább! Gratulálok a fiúknak!

Kósa József: – A végére kicsit parázshangulatú lett a mérkőzés, de az utolsó utáni percben sikerült pontot szereznünk egy nagyon akaró, lelkes hazai csapat ellen. További sok sikert a Csengernek és gratulálok csapatomnak!

Gyulaháza–Nagyhalász 2–2 (0–1)

Gyulaháza, 100 néző, v.: Papp F.

Gyulaháza: Kasza – Papp G., Paráda (Fedor), Kozma M., Tóth F., Kozma Zs., Illés, Csépke, Köblös, Lakatos, Galambos. Edző: Bardi Gábor.

Nagyhalász: Kőrösi – Varga, Kató (Tóth M.), Korsoveczki, Kölcsi, Babják, Nagy, Simon, Tanyi, Mátrai, Oláh. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Papp G., Köblös, illetve Oláh, Simon.

Bardi Gábor: – Gratulálok a csapatnak, győztünk három kettőre... Ja, mégsem, mert a százból egy ember nem úgy látta, ahogy mindenki más, és sajnos, az ő szájában volt a síp. További sok sikert kívánok a Nagyhalásznak!

Nagy Lajos: – Olyan volt, mintha a Fővárosi Nagycirkuszban ültünk volna: még most sem bírom felfogni, amit láttam.

Kemecse–Nyírgyulaj 8–0 (4–0)

Kemecse, 100 néző, v.: Oláh.

Kemecse: Kopasz – Kovács (Bárdos), Hadházi, Majoros (Mészáros), Ádám, Szaffián (Ács), Hokk Á. (Törő), Madzin, Balogh, Sándor, Hokk B. (Mészáros) Edző: Resán Attila.

Nyírgyulaj: Szegedi – Kovács, Nagy, Szabó, Haburcsák, Fekete (Fedor), Vass, Bagi, Domokos, Orosz, Kerekes. Edző: Lukács Tibor.

Gól: Madzin 3, Ács 2, Ádám, Majoros, Szaffián,

Resán Attila: – Kitartást kívánok a Gyulajnak a hátralévő mérkőzésekre.

Lukács Tibor: – Teljesen szétestünk erre a mérkőzésre. Megpróbálunk még szerdán pályára lépni, de nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog…

Tarpa–Nyírmeggyes 1–0 (1–0)

Tarpa, 100 néző., v. Hegedüs.

Tarpa: Shosh – Zayka (Hlusko), Druzsbljak, Kostik (Komáromi), Rozman (Moticska), Barta, Herman, Lovincsuk, Boda, Gál. Edző: Varga Gyula.

Nyírmeggyes: Zán – Savrnoh (Székely), Hornyák (Sivadó) Nagy Zs. (Hadadi), Török, Nógrádi, Batizi Pócsi, Preg, Nagy D., Szondi, Folytán. Edző: Kovács László. Gól: Bodan.

Varga Gyula: – Nagyon nehéz, de annál értékesebb három pontot szereztünk.

Kovács László: – Egy védekezési hiba miatt elveszítettük a „kiesési rangadót”.