Labdarúgás: megyei II. osztály, 23. forduló



Pannónia Zrt. csoport

Tiszavasvári–Biri 3–1 (1–0)



Tiszavasvári, 200 néző, v.: Nagy.



Tiszavasvári: Krizsanovszki – Szolyka T., Makula, Balogh (Lakatos), Viszokai, Szolyka G. (Czifra), Tóth, Száraz, Mátyási, Lengyel (Bolega), Bolgár. Edző: Antal József.



Biri: Jakocska – Katona (Kiss), Rácz, Zámbó, Takács (Daróczi), Nagy T., Nagy M., Szlávik, Ónadi (Soltész), Földi (Makács), Huri (Barabás). Edző: Dankó Zsolt.



Gól: Lengyel, Száraz, Szolyka G., illetve Nagy T. Ifi: 2–0-nál félbeszakadt.



Antal József: – Magabiztos játékkal, megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Sok sikert a Birinek!



Dankó Zsolt: – Sajnos nyolcvan percig azt hittük, hogy szabad szombat van, pedig mérkőzés volt. De nincs ezzel semmi baj, ezek is mi vagyunk. Csináljuk a dolgunkat tovább! Gratulálok a Tiszavasvárinak!



Nyírerdő csoport



Tuzsér–Újdombrád 4–1 (2–1)



Tuzsér, 120 néző, v.: Hadházi.



Tuzsér: Csuka – Fábián, Pásztor, Révész, Jónás, Iván A. (Görbe), Koszta, Iván T., Setét M.(Orgován), Setét E., Jaczina, Tóth Á.. Edző: Szabó István.



Újdombrád: Nagy D. – Németh, Kocsi, Balla J. (Lakatos), Balla K. (Zámbor), Tóth N., Ponczók (Bilecz), Nagy R. (Bálint), Éles, Tóth Á., Lippai (Bacskai). Edző: Balla János.



Gól: Iván A. 2, Setét M., Iván T., illetve Balla K. Ifi: elmaradt.



Szabó István: – A csapat maximálisan teljesítette, amit a mérkőzés előtt kértem. Lelkesedéssel, tűzzel és akarattal játszottunk, vesztes állásból megfordítva a mérkőzést akár nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk volna. További sok sikert az újdombrádi csapatnak!



Balla János: – Gratulálok a Tuzsérnak! Lelkesedésben és játékban is jobbak voltak a hazaiak. Nem történt tragédia, készülünk a következőn mérkőzésre!



Gémtech csoport



Csengersima–Sonkád 2–1 (1–1)



Csengersima, 150 néző, v.: Homonai.



Csengersima: Szabó D. – Domokos, Orosz (Gere), Volkán, Horváth T. (Tóth F.), Ilbán, Mona, Asztalos, Dávid (Belbe), Halász, Balogh. Játékos-edző: Volkán Roland.



Sonkád: Kánya – Kölcsi, Lakatos, Horváth R., Cigus (Varga), Fülöp, Pálóci, Srjuba, Erdődi (Konyecski), Németh, Botos. Edző: Homoki Endre.



Gól: Dávid (11-esből), Tóth F. illetve Cigus. Ifi: 3–6.



Volkán Roland: – Keservesen kiszenvedett győzelem volt. Hogy mennyit is ér, az majd vasárnap kiderül. Gratulálok a sonkádi csapatnak a mutatott játékhoz!



Homoki Endre: –Nagyon korrekt játékvezetés mellett, kemény – nem durva – meccset játszottunk. Nagyon akartunk, de az utolsó pillanatban törvényszerű, hogy valakinek hibázni kell. Ez fordítva is lehetett volna. Le a kalappal a csapat előtt, jó meccset játszottunk. Az ifisek is hozzátettek, helytálltak, gratulálok nekik, mint ahogy az ellenfélnek is. Ez egy igazi csata volt!



Vámosoroszi–Nábrád 8–0 (5–0)



Vámosoroszi, 100 néző, v.: Pethő.



Vámosoroszi: Munkácsi – Garda, Bakó (Hadi), Márton, Szabó Antal, Rigó, Imre, Róka, Riskó, Kiss, Somogyi (Szabó Attila). Játékos-edző: Riskó Tibor.



Nábrád: Horváth (Végh) – Pásztor N. (Mercz Gy.), Rácz K. (Puskás), Fábián (Turai), Mercz Z., Kovács, Kis R., Kis Z., Korponai, Nagy, Pásztor L. Edző: Kónya Zoltán.



Gól: Rigó, Kiss, Imre 2-2, Szabó Antal, Szabó Attila. Ifi: elmaradt.



Riskó Tibor: – Minimális célkitűzésünket elértük. Lehet, hogy ma esni fog, de nem a véralkoholszintünk. Kitartást, a szebb időket is megélt Nábrádnak!



Kónya Zoltán: – Sajnos nem sikerült az orosziakat megvernünk. Ahogy az eredmény mutatja, elég messze álltunk ettől. Reméljük, egyszer sikerül!



Tisztaberek–Milota 3–0 (0–0)



Tisztaberek, 100 néző, v.: Bodolai.



Tisztaberek: Gergorics – Lancsár (Kosztya), Molnár Róbert, Lukács, Molnár Roland, Szilágyi (Papp), Bencze, Tóth J., Bodó, Jóni, Garda. Edző: Oroszi István.



Milota: Szidor – Lizák, Móricz, Fejes, Piros, Delényi, Balogh, Bunna, Tóth K., Szaniszló, Makula. Elek László.



Gól: Lancsár, Szilágyi, Bodó. Kiállítva: Piros (88.). Ifi: 2–2.



Oroszi István: – Gratulálok a fiúknak a teljesítményhez, külön öröm, hogy gól nélkül lehoztuk a meccset. Győzelmünk megérdemelt, mindkét ifjúsági csapat teljesítményéhez gratulálok. Kár, hogy csak az egyik csapat kaphatja meg szezon végén az aranyérmet, pedig mindkettő megérdemelné.



Elek László: – A második félidő alapján megérdemelt vendégsiker született.



Szatmárcseke–Ópályi 6–2 (4–2)



Szatmárcseke, 60 néző, v.: Major.



Szatmárcseke: Ombodi – Sztáraszta, Banga J., Mándi Z. (Horváth), Kóczé G., Bozsányi (Kóczé A.), Banga B., Korpás, Mándi Zs., Algács B., Algács E. (Musa), Császár. Edző: Szűcs István.



Ópályi: Mándi P. (Oláh) – Terjék, Lupcsa, Radvánszki, Máté Gy. (Bartha M.), Varjasi, Szender, Kiss, Szilágyi (Bíró), Máté A. (Bartha A.), Fodor. Edző: Bartha Miklós.



Gól: Banga B. 2, Bozsányi, Algács E. (11-esből), Algács B., Császár, illetve Radvánszki, Fodor. Ifi: 5–1.



Szűcs István: – A győzelem nem volt veszélyben, csak a gólkülönbség volt kérdéses. Gratulálok mindkét csapatunknak!



Bartha Miklós: