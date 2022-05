A Hübner Nyíregyháza BS öt másodosztályú szezon után újra az élvonalban játszhatott. Az idény bizonyos szakaszaiban merészebb álmai is lehettek, ám később a kiesés elkerüléséért kellett küzdenie, amit végül csont nélkül, vagyis play-out párharc nélkül elért. A Cápák a 11. helyen végeztek, ami több szempontból is bravúr. Pethő Ákos vezetőedzővel értékeltük a mögöttünk hagyott szezont.



Ebben az idényben kapta meg az első vezetőedzői megbízatását a felnőtt első osztályban.Miben volt másabb a szezon előtti feladata, mint a korábbi években, másodedzőként?

Az egész szakmai munkáért feleltem, tehát nekem kellett felépíteni az edzéseket, a felkészülést, ütemezni az edzőmeccseket. Eddig csak a végrehajtásban voltam benne, most a tervezésben is, valamint a játékoskiválasztásban is nagy részem volt. A stábbal – azaz Borisz Maljkoviccsal és Szollár Gergővel – a felkészülést is jól elvégeztük, illetve a játékoskiválasztás is jól sikerült. Jól vettünk minden akadályt, ami ilyenkor előfordulhat.



Mégis rossz rajtot vett a csapat. Volt-e bizonytalanság a klubon belül a 0–6-os kezdés után, illetve mennyire volt egyértelmű, hogy egy center – nevezetesen Manny Suárez – érkezésével megtáltosodik a gárda?

Természetesen zavart, hogy nulla hattal kezdtünk, de nem éreztem pánikot, inkább arra próbáltunk figyelni, hogy a játékosok se bizonytalanodjanak el. Hiába a hat vereség, biztató volt, hogy a meccsek nagy részében pariban voltunk. A Falco ellen C. J. Bryce betegség miatt nem játszott, így csak három légióssal utaztunk Szombathelyre. Azt a mérkőzést leszámítva nem mosták fel velünk a padlót. Az viszont látszott, hogy Tóth Gergely távozásával szükségünk van magasemberre a létszám és a minőség miatt is.



A már szóba hozott játékoskiválasztás remekül sikerült, a légiósok abszolút húzóemberei voltak a csapatnak, ugyanakkor egy-egy meccsen a magyaroktól is láttunk jó teljesítményt.

Nem a legjobb lehetőségekkel rendelkező klub vagyunk, próbáltuk kihozni a legjobbat. Sokat dolgoztunk vele, és szerencse is kell hozzá, ami megvolt: minden légiós hellyel-közzel bevált. A magyaroknak az volt nehézség, hogy felvegyék az A csoport ritmusát, viszont pozitívum, hogy a fiatalszabály miatt Kiss Benedeknek és Mokánszki Máténak sokat kellett játszani már az elején. Jól kihasználták a lehetőséget, kellemes meglepetései voltak a szezonnak. Bazsó Brúnó is alapemberré vált, több meccsen is nagyon jó teljesítményt nyújtott.



A nyári háttérmunkát dicséri az is, hogy az alsóházi csapatokkal ellentétben a Blue Sharksnál csak egyszer cseréltek légióst. Erre a változtatásra miért volt szükség?

A második válogatottszünet után itthon kikaptunk a ZTE-től, idegenben az OSE-tól, ott nagyjából eldőlt, hogy minimális esélyünk marad a középházat elérni. Lehetett látni, milyen csapatok lesznek az alsóházban, emiatt úgy döntöttünk, hogy a palánk alatt kell erősítés, olyan játékos, aki stabilabban tud védekezni, tömege van, tud lepattanózni. Bár Seth LeDay nem nyújtott rossz teljesítményt, éreztük, hogy hiányzik a plusz a csapatból. Reméltük, hogy Al’Lonzo Coleman személyében megtaláljuk. Ez bevált, hiszen játékával is segített, illetve személyiségével is nagyon jó hatással volt a csapatra. Jól jött egy ilyen rutinos játékos, amikor már minden meccs élet-halál.

Úgy tűnt, hogy emberileg is jól összeillenek a játékosok.

Valamennyire az élet is úgy hozta, de figyeltünk is rá, hogy korban közel legyenek egymáshoz a játékosok. Volt ennek kockázata, ami be is bizonyosodott, több meccset a szeleburdiságunk miatt veszítettünk el, máskor viszont pont azért nyertünk, mert bátrak voltunk és nem ijedtünk meg a lehetőségtől.



A fiatalságból fakadó problémák okozták a sok szoros vereséget?

Részben igen, és hozzá kell tenni, hogy nekem is első A csoportos szezonom volt vezetőedzőként, az elején volt olyan meccs, amin utólag visszanézve hibáztam, vagy másképp csináltam volna. A stábbal megbeszéltük ezt, a hibákat próbáltuk nem elkövetni később.



Fantasztikus győzelmeket is aratott a csapat. Melyek a legemlékezetesebbek?

Idesorolnám a sopronit, mert az volt az első győzelmünk, illetve olyan csapatteljesítményt nyújtottunk, amihez mindenki hozzátett. Az Alba elleni sikert is említhetem, amikor nekünk minden összejött, illetve a legnagyobb bravúr a klub történetének első szolnoki győzelme. Sorrendet nem tudok állítani ezek között.



A szezon befejezése is sikeres volt, mert bár a Paks elleni vereséggel akár nehéz helyzetbe is kerülhetett volna a csapat, jó teljesítménnyel javított a gárda és az utolsó két fordulóban már nem kellett izgulni: a klub megőrizte első osztályú tagságát. Mi volt a kulcs a középszakaszban?

Úgy számoltunk, hogy az első két hazait meg kell nyernünk, és akkor jó helyzetbe hozzuk magunkat. Ez nem sikerült, viszont a Paks elleni meccs után nem volt nagy lelkizés, elmondtam, hogy idegenben vissza kell hozni az elszalasztott győzelmet. Fontos, hogy az egész csapat, azaz a játékosok, a stáb és az ügyvezető is végig nyugodt maradt, bíztunk abban, hogy elérjük a célunkat!



Borítókép: A nyíregyházi csapat az újoncszezonjában elérte a célját | Fotó: klub



A Cápák eredményei

NB I./A, alapszakasz

DEAC–Blue Sharks 79–65

Blue Sharks–Kecskemét 75–77

Blue Sharks–Pécs 104–110

Alba–Blue Sharks 93–78

Blue Sharks–Szolnok 84–92

Falco–Blue Sharks 109–79

Sopron–Blue Sharks 82–90

Blue Sharks–Körmend 95–94

Blue Sharks–Kaposvár 90–82

ZTE–Blue Sharks 84–85

Blue Sharks–OSE 92–81

Szeged–Blue Sharks 86–84

Blue Sharks–Paks 83–74

Blue Sharks–DEAC 62–89

Kecskemét–Blue Sharks 101–99

Pécs–Blue Sharks 93–85

Blue Sharks–Alba 105–79

Blue Sharks–Sopron 81–88

Körmend–Blue Sharks 107–99

Kaposvár–Blue Sharks 86–78

Szolnok–Blue Sharks 85–86

Blue Sharks–ZTE 76–78

OSE–Blue Sharks 80–74

Blue Sharks–Szeged 86–81

Paks–Blue Sharks 82–73

Blue Sharks–Falco 77–90

Magyar Kupa, negyeddöntő

Blue Sharks–Kecskemét 63–77

NB I./A, középszakasz

Blue Sharks–Pécs 78–73

Blue Sharks–Paks 67–73

ZTE–Blue Sharks 82–87

Pécs–Blue Sharks 86–91

Paks–Blue Sharks 77–53

Blue Sharks–ZTE 73–63