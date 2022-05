Az utóbbi fordulókban az a jellemző, hogy felemásan szerepelnek NB III.-as csapataink. Míg a Sényő-Carnifex FC hat meccs óta veretlen és sorozatban ötödször nyert, addig a Kisvárda II. három mérkőzés óta nem győzött, s az előző öt találkozóján csak négy pontot szerzett.

Öt gól és rengeteg helyzet

A Sényő vasárnap a Törökszentmiklóst verte meg 5–1-re. A csapat remek formája példa nélküli, hiszen voltak ugyan az előző idényekben is veretlenségi sorozatai, egymás után öt meccset még nem nyert a harmadosztályban. Ennek is köszönhetően 57 ponttal hatodik az együttes, vagyis öt körrel a vége előtt már annyi pontja van, mint tavaly az egész évad során.

– Pozitív spirálba került a csapat, ami mérkőzésről mérkőzésre, egyre jobban megmutatkozik gólokban, helyzetekben, akár a védekezésben is – értékelt Fiumei Viktor, a Sényő edzője. – Ezt szeretnénk minél tovább kitolni. Végig kontrolláltuk a mérkőzést, ha lehet mondani, hoztuk a kötelezőt. Az öt gól mellett rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, kimaradt egy büntető, rúgtuk lécet – de ne legyünk telhetetlenek! Önbizalommal teli játék eredménye volt a győzelem.

Egy hiba döntött

A Várda nem tudott javítani, hozzá kell tenni, közel sem volt könnyű dolga, hiszen a listavezető Kazincbarcika otthonában szerepelt. A Borsod megyeiek úgy léphettek pályára, hogy adott esetben már hétvégén bajnokok lehetnek. Győztek is 1–0-ra, miközben a második DEAC kikapott, így eldőlt az első hely sorsa. – A csapat jól játszott, taktikailag fegyelmezett volt, kevés lehetőséget engedett az ellenfélnek – fogalmazott Kocsis János, a Kisvárda II. edzője. – A mérkőzés elején elkövettünk egy hibát, amiből rúgtak egy tizenegyest, de ez sem roppantotta össze a társaságot, utána is nagyjából minden a mi elképzelésünk szerint alakult. Azt sajnálom csak, hogy a kínálkozó lehetőségekből nem szereztünk gólt, így vesztesen távoztunk.

Borítókép: Kapacina Valer és Toldi András (kékben) négyet vállalt az öt sényői gólból | Fotó: ÉM-archív