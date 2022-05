Ez bizony verseny volt a javából, és több szempontból is emlékezetes. Az első és legfontosabb, hogy igen magas színvonalon motoroztak a versenyzők a Nagyhalász Speedway Ringen szombaton az Európa-bajnoki (SEC) elődöntőn.

Tizenöt nemzet jegyzett motorosai küzdöttek a Challenge-be jutást jelentő első öt helyért. A vaspapucsosok odatették magukat, és ­időnként parádés csatákat produkáltak. A tét rovására írható az, hogy a megszokotthoz képest sokkal több rajt volt, több futamot nem is egyszer kellett újra rajtoltatni.

Sajnos voltak bukások is, ketten emiatt idő előtt kiszálltak. Így fordulhatott elő az, hogy a tartalékok közül Bárány Márk öt, míg Füzesi Zsolt négy futamban kapott lehetőséget a bizonyításra. A győzelmet végül az egyetlen veretlen, a lengyel Dominik Kubera szerezte meg.

A második és harmadik helyet többször rajtoltatott különfutam döntötte el, végül a francia David Bellego állhatott a dobogó második, míg az ukrán Marko Levishin a harmadik fokára. Mellettük a cseh Václav Milík és a svéd Oliver Berntzon jutott a kroskói Challenge mezőnyébe.

Dennis elégedetlen

A magyar főversenyző Fazekas Dennis, a nagyhalászi klub magyar bajnoka volt. Az erős mezőnyben végül négy pontot szerzett Dennis, és a tizennegyedik helyen zárt. Ettől többet várt magától.

– Jobbra számítottam, meg szerintem mindenki. A mezőny erős volt, de ez nem lehet minden alkalommal kifogás. Sok összetevője volt annak, hogy ez így sikerült, és nem vagyok elégedett. Természetesen nagyon akartam, egyik rajthoz sem úgy álltam oda, hogy mindegy – tudtuk meg Dennistől.

– Nem mondok újat azzal, hogy egy remek versenyt láthatott a több ezer néző – kezdte visszapillantását Albók József, a nagyhalászi pálya tulajdonosa, a klub első embere. Volt tizenhárom megismételt rajt, nyolc bukás, ami annak a számlájára róható, hogy a neves versenyzők is bizonyítani akartak. Az adrenalin rendesen dolgozott a motorosoknál, annál is inkább, mert legalább tízen szerettek volna továbbjutni, és erre joggal számíthattak.

Nagy keresztbeverések

– Emiatt voltak keresztbeverések, és a technika is közbeszólt, mint például Chris Harris motorhibájánál. Egyedül Dominik Kubera volt az, akinek minden összejött, és hibátlanul versenyzett. Igen szoros volt a hajrá, az utolsó négy futamban még többen is esélyesek voltak a továbbjutásra. Végül a dobogós helyezésekért kellett különfutamot indítani.

– Az említettek miatt kicsit hosszabb volt a verseny, mint a megszokott, de a nézők jól érezhették magukat. Sajnos a szabályok miatt a megismételt futamoknál nem lehetett locsolni, hogy azonos pályaviszonyok mellett mehessenek a motorosok, a feltételek azonosak legyenek. A versenybírói jelentés is elismerően minősítette a versenyt, az egyik lengyel salakmotoros portál is igen elismerően írt a versenyről, a színvonalról, a rendezésről. Sokat nem pihenhetünk, hiszen június 11-én jön a Grand Prix-kvalifikáció. Ezen még erősebb lesz a mezőny, igazi világsztárok látogatnak majd hozzánk. Információink szerint a lengyelek Kuberát indítják, és ismét itt lesz Harris is. A szombati verseny indulói közül többen is itt lesznek.

Koncentráltabban

– Ami a versenyzőnket, Fazekas Dennist illeti, úgy vélem, kicsit nagy volt a hév. Őszintén szólva egy magyar bajnoktól többet vártam, ettől koncentráltabban kell motorozni, hiszen ez egy igen magas szint volt – így Albók József.