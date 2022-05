Vélhetően még sokáig téma lesz a Kisvárda Master Good élvonalbeli ezüstérme. Egy kisvárosi klub óriási sikerének zálogát kutatta többek között az nso.hu is. Megállapításuk szerint Kisvárdán jól átgondolt stratégia mentén, rendezett körülmények között, kellő szakmai tudás és stabil anyagi helyzet birtokában építkeznek, ám mindez nem feltétlenül jelent garanciát a sikerre a sport kiszámíthatatlannak tetsző világában.

Hasznos angliai tanulmányút

– A kiválasztásunk eltér a többi csapatétól, a filozófiám ezzel kapcsolatosan teljesen más – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére Révész Attila, a klub sportigazgatója.

– Tudatosan, algoritmusokat használva, elemzőprogramokat, számokat és adatokat igénybe véve választom ki az adott pozícióra a játékost. Ez a nyugati futballban mindennapos, ott még a vezetőedzőket is mesterséges intelligencia segítségével választják, ám Magyarországon ettől kissé távol vagyunk. Amikor tanulmányúton jártam Angliában, megbizonyosodhattam ennek a hatalmas jelentőségéről, majd elkezdtem a saját információimon, ismeretanyagomon és kapcsolati tőkémen keresztül elmélyülni benne. Jelenleg is van olyan nemzetközi cég, amellyel együtt dolgozunk. Ezek a vállalatok analízisek alapján világítanak rá arra, milyen teljesítmény várható a vizsgált labdarúgótól a következő idényben.

Soha nem sírt a távozók után

– „Az elmúlt években nem véletlenül tudtam meghozni döntéseket a vezetőedzők és játékosok elengedését illetően. Soha nem sírtam távozók után, még akkor sem, amikor tavaly le akarták szedni a fejem, és úgy vélekedtek, buta vagyok, amiért a megszerzett ötödik hely után kockázatot vállalok, s edzőt cserélek – ezért sem hallgatok soha senkire, bízom a hozzáértésemben és az ismeretanyagomban, amit az élet vissza is igazolt. S nem csak a vezetőedző, a játékosok tekintetében is hoztam ilyen döntést: amikor elengedtem Gheorghe Grozavot, a leghülyébb embernek is neveztek, ám a játékos két csapatot ejtett ki azóta, s ha nem engedjük el Kisvárdáról, valószínűleg mi is erre a sorsra jutunk.”

Az adatelemző szoftverek kétségtelenül nagyban segíthetik a klubok munkáját, a kiválasztás hatékonyságát, ugyanakkor azok igénybevételével sem feltétlenül sikerül a megfelelő játékosokat kiszúrni. Feltűnő azonban, hogy Kisvárdára rendre olyan labdarúgók érkeznek, akiknek nemcsak a játéktudásuk, hanem a karakterük és a személyiségük is illeszkedik a csapatba.

A mentális erő fontossága

– Az adatelemzést követően személyesen és videófelvételek megtekintése során vizsgáljuk a játékosok személyiségét, mentális erejét – folytatta Révész Attila.

– A bizalmamat élvező játékosmegfigyelők és edzőkollégák sokkal inkább a karakterét, mintsem a képességeit vizsgálják a kiszemeltjeinknek.

– A megfigyelők kizárólag olyan futballistákat néznek meg, akik átmentek az átfogó adatelemző vizsgálaton, amely kiterjed többek között arra is, milyen irányú passzokat ad, s labdaszerzést követően milyen irányba játssza meg a labdát a kiszemelt labdarúgó.

– Négy játékosmegfigyelőt alkalmazunk, illetve két külföldi szakemberrel is együttműködünk, de a nálunk dolgozó edzőket is bevonjuk ebbe a munkába. Idényenként kétszáz-kétszázötven játékost vizsgálunk alaposabban, az adataikat tároljuk, folyamatosan monitorozzuk őket. Éppen ezért akármi is történik a Kisvárdával, a csapat összeáll a következő idényre. A nyáron távozó játékosok helyére, akik magasabb bért szeretnének, vagy én nem szeretném őket megtartani, már megvan a megfelelő, jobb pótlás. Az adatelemző rendszereink rávilágítottak arra, hogy a három legjobb játékosunk leszállóágban lesz a következő évadban. Bár sokaknak hiányoznak majd, s újfent hozzá nem értőnek neveznek majd engem, szerintem jó lesz a megérzésem..

Körvonalazódik a csapat

Hogy kik lehetnek a sport­igazgató által említett labdarúgók, csak sejteni lehet, ám annyit tudni, hogy a húzóembernek nevezhető Dombó Dávid, Lazar Csirkovics, Herdi Prenga és Claudiu Bumba megállapodása is lejár az idény végeztével. Noha az új, a sportigazgató szerint előrelépést jelentő igazolásokról a hivatalos bejelentés még várat magára, körvonalazódni látszik a következő idény csapata.

Még április végén bírta maradásra a klub cseh szélsőjét, Jaroslav Navrátilt, s úgy tudjuk, a napokban élt opciós jogával, és meghosszabbította a montenegrói válogatottba először meghívást kapó támadó, Driton Camaj és a brazil balhátvéd, Matheus Leoni szerződését is.

nso.hu