Az évek óta a Kisvárda Master Good SE gárdáját erősítő Veronika Habánková után Simona Szarková személyében újabb szlovák válogatott játékos érkezik a csapathoz. A 30 éves balátlövő a sportág alapjait szülőhelyén sajátította el, ahol édesapja volt a helyi csapat technikai vezetője.



– Érsekújváron ((Nové Zámky) születtem és anyukám unszolására vitt el apukám a város csapatának edzésére. Az első pillanatban beleszerettem ebbe a sportágba, amely a mai napig is tart – mondta a kezdetekről Simona.



Norvégiában is játszott

Tehetségére hamar felfigyeltek, első profi szerződését Vágsellyén (Slovan Duslo Sala) kapta, majd szintet lépett és a cseh Banik Mosthoz szerződött, amely a cseh–szlovák közös bajnokság meghatározó csapata. Újabb fordulóponthoz érkezett 2018-ban az élete, a norvég élvonalban szereplő Storhamarban folytatta pályafutását. Ezt követően Mosonmagyaróvárra szerződött. Hamar az egyik meghatározó játékosává vált csapatának, és megalkuvást nem tűrő játékával a szurkolók szeretetét is kivívta magának. Az MKC-ban 127 találattal zárta a szezont, akciógólok tekintetében pedig az élvonal egyik legeredményesebb játékosa volt. Az aktuális szezonban a Siófok színeiben játszik. A szabolcsiak leendő játékosa már három különböző ország bajnokságában gyűjtött tapasztalatokat, amelyeket beépített és jól kamatoztat játékában.



– Szlovákiában csak pár csapat versenyez magasabb szinten, mert nincs úgy támogatva a sport, mint Magyarországon vagy Norvégiában. A norvég bajnokság nagyon gyors, tele fiatal, tehetséges játékossal, akik nagyon eltökéltek abban, hogy fejlődjenek és dolgozzanak. Extrém hangsúlyt fektetnek a munka pszichikai oldalára, és mentálisan nagyon erősek. Ha össze kell hasonlítanom a norvég és a magyar bajnokságot, talán a skandináv stílus inkább a csapatmunkára épít, míg a magyar kicsit az egyéni képességekre – összegzett Simona.



Kisvárda már korábban is felmerült életében mint lehetőség, szerződtetésére azonban csak most került sor. Természetesen, mint minden játékos, ő is tájékozódott leendő csapatáról. Ebben válogatottbeli társa, a Kisvárdát erősítő Veronika Habánková volt segítségére.



– Már tavaly is kapcsolatba kerültem a klubbal, nagyon sok jót hallottam az edzői stábról és az ottani légkörről. Figyelemmel kísértem a csapat szereplését, ami szembeötlő volt, hogy nagyon harcos együttes képét mutatták, és véleményem szerint ez nagyon fontos a csapatjátékban. Nikával (Veronika Habánková beceneve – a szerk.) is sokszor beszélgettem, és csak pozitív dolgokat mondott a klubról, az atmoszféráról, a játékosokról és az ott folyó munkáról. Teljesen meggyőzött, amely megerősítette választásomat – fogalmazott a balátlövő, aki komoly tervekkel érkezik Kisvárdára.



Kedveli a természetet



– Magas elvárásaim vannak magammal szemben, a legjobb tudásommal szeretném segíteni a csapatot. Remélem, hogy ebben az erős bajnokságban együtt fogunk kiharcolni egy olyan helyezést, amely nemzetközi indulást ér. Várom, hogy újra élvezhessem a kézilabdát és remélem jó évadunk lesz csapatként.

Simona szabadidejében megfelelő hangsúlyt fektet a rehabilitációra, relaxál és próbálja kipihenni az edzések és mérkőzések fáradalmait. De a természetet is nagyon kedveli, van egy kis házuk a hegyekben, ahol szívesen tölti szabadidejét. Rajong a sorozatokért és ha túl sok ideje van, a webáruházak kínálatát böngészi, ugyan nem boltkóros, de mint mondta, ez utóbbi így sem túl pénztárcabarát hobbi.